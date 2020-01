Ognjeni zublji ogrožajo avstralsko prestolnico, razglasili izredne razmere

Avstralske oblasti so prvič po dvajsetih letih razglasile izredne razmere na Teritoriju glavnega mesta (ACT), medtem ko se prestolnici Canberri nevarno približujejo obsežni gozdni požari. Ta zajema okoli 18.500 hektarjev veliko območje.

Požari v bližini prestolnice divjajo že več tednov. Že pretekli četrtek so zaprli tamkajšnje letališče, v začetku tega tedna pa so ognjeni zublji nebo obarvali v rdeče odtenke, neverjetne fotografije in posnetki pa so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.