Požigalci iz Zadra v priporu še mesec dni

Sežgani avtomobili, uničene hiše, številni hudo poškodovani in eno izgubljeno človeško življenje. To je epilog požara, ki je prinesel smrt in opustošenje. Medtem ko ocenjujejo škodo, so mnogi prepričani, da tragedija ni bila splet nesrečnih okoliščin, temveč posledica namernega dejanja požigalca.

Požigalci v Zadru FOTO: Net hr

Trije hrvaški državljani srbske narodnosti in dekle enega od njih naj bi povzročili deset požarov. Včeraj so priznali, da so zažgali gozdove, oljčne nasade in en avtomobil. Pri njih so našli tudi večjo količino orožja. Hrvaški državni urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) preiskuje, ali je šlo za terorizem. Preiskovalni sodnik v Zadru jim je odredil enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji. Razlog pa: ponovitvena nevarnost in možnost vplivanja na priče, enemu izmed njih tudi zaradi nevarnosti pobega zaradi dvojnega državljanstva.

Tudi to ni izključeno, vedno obstaja ta možnost: "Zdaj bomo ugotavljali, ali za to obstajajo razlogi," je za Net.hr pojasnil hrvaški državni tožilec Ivan Turudić.

Kakšne so kazni za povzročitev požara?