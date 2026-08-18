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Požigalci iz Zadra v priporu še mesec dni

Zadar , 18. 08. 2026 09.09 pred 3 urami 2 min branja 19

Avtor:
A.K.
Požigalci v Zadru

Hrvaško pravosodje je trem moškim in eni ženski, ki so priznali povzročitev desetih požarov na območju Zadra, odredilo podaljšanje pripora. Pristojni organi zdaj preiskujejo, ali so dejanja imela elemente terorizma.

Sežgani avtomobili, uničene hiše, številni hudo poškodovani in eno izgubljeno človeško življenje. To je epilog požara, ki je prinesel smrt in opustošenje. Medtem ko ocenjujejo škodo, so mnogi prepričani, da tragedija ni bila splet nesrečnih okoliščin, temveč posledica namernega dejanja požigalca.

Požigalci v Zadru
Požigalci v Zadru
FOTO: Net hr

Trije hrvaški državljani srbske narodnosti in dekle enega od njih naj bi povzročili deset požarov. Včeraj so priznali, da so zažgali gozdove, oljčne nasade in en avtomobil. Pri njih so našli tudi večjo količino orožja. Hrvaški državni urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) preiskuje, ali je šlo za terorizem.

Preiskovalni sodnik v Zadru  jim je odredil enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji. Razlog pa: ponovitvena nevarnost in možnost vplivanja na priče, enemu izmed njih tudi zaradi nevarnosti pobega zaradi dvojnega državljanstva. 

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Tudi to ni izključeno, vedno obstaja ta možnost: "Zdaj bomo ugotavljali, ali za to obstajajo razlogi," je za Net.hr pojasnil hrvaški državni tožilec Ivan Turudić.

Kakšne so kazni za povzročitev požara?

Kazen za terorizem je lahko dolgotrajni zapor. V primeru Omiša, kjer je prišlo do smrtnega izida, lahko kazen znaša do 15 let zapora. A po mnenju odvetnika in nekdanjega sodnika Branka Šerića je težava v tem, da je zakon nejasen. Ko pride do smrti, je zakonodajalec za en primer predvidel kazen od 1 do 8 let, v drugem primeru pa od 1 do 10 let. Torej je glede zagrožene kazni precejšnja zmeda: "Menim, da bi moral zakonodajalec to odpraviti, in bi moral za vsako kaznivo ravnanje in povzročitev požara natančno določiti okoliščine in kazen," je prepričan Šerić.

Na Hrvaškem je za povzročitev požara s smrtnim izidom sicer zagrožena kazen od 5 do 15 let zapora, v Španiji od 10 do 20 let, medtem ko so kazni v Nemčiji in Franciji precej strožje, od 10 let do dosmrtnega zapora.

Vendar problem niso kazni, temveč sodna praksa, opozarjajo hrvaški strokovnjaki. Požigalce najpogosteje obtožijo blažjih kaznivih dejanj, zato jim sodišča v povprečju izrekajo nižje kazni. Takšno prakso je treba nujno spremeniti in kazni zaostriti, pa opozarja podpredsednik hrvaške vlade.

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
samanthka
18. 08. 2026 10.44
Zakaj poudarjate národnosť? Je to nevtralno porocanje?
Odgovori
+1
4 3
Dražen Marjanović
18. 08. 2026 11.26
To je nevtralno porocanje vseh znanih podatkov lepa moja
Odgovori
-2
0 2
dzonimakaroni
18. 08. 2026 10.35
Bravo novinar, trije hrvaški državljani srbske nacionalnosti. Zakaj je drugi podatek sploh objavljen? Ali je njihovo poreklo neposredno povezano z motivom in dejanjem? imate dokaze za to?
Odgovori
-3
2 5
juventina10
18. 08. 2026 10.33
ne v zapor,ampak družbeno koristno delo.poslat jih v omiš,da najprej očistijo razne stvari,potem pa lepo pomagat gradit hiše,ciglo za ciglo.ko pa bo nekje spet požar,lepo v skafander in gasit ogenj.mislim,da bi jih minilo dihat.
Odgovori
+7
7 0
Djangoman
18. 08. 2026 10.33
kdaj bomo pogruntali da je so letošnji požari del hibridne vojne ki se jo gresta Iran in Rusija z EU in USA?
Odgovori
-2
1 3
bu?e24 1
18. 08. 2026 10.44
Izrael plača požigalce fakt
Odgovori
-2
0 2
dioporco
18. 08. 2026 10.11
Verjetno jim je oluja zažgala hišo to je bilo po vsej verjetnosti mascevanje
Odgovori
+1
4 3
MZ560
18. 08. 2026 10.08
Pri nas v SLOVENIJI pa ne bi objavili fotografij, ker so kriminalci bolj zaščiteni kot pošteni državljani!
Odgovori
+10
11 1
babylon5
18. 08. 2026 10.03
Najprej v mrtvašnico da pogledajo pokojne, potem pa direkt intervencijska obleka pa v hotfire komro zob za zob p* ene
Odgovori
+8
8 0
Semek
18. 08. 2026 09.53
nasi bi jih izpustili, kot vse kriminalce
Odgovori
+10
10 0
Morskadeklica123
18. 08. 2026 09.46
Pri nas pa ne bi objavili fotografij, ker so kriminalci bolj zaščiteni kot pošteni državljani!
Odgovori
+17
18 1
devote
18. 08. 2026 09.43
Kaj je s strupenimi smetmi, ki jih je slovenija izvazala poleg ostalih naci fasisticnih drzav na hrvasko. Bo kaj porocanja, katera podjetja so tja vozila? To se je dogalalo pod golobom in pod janso.
Odgovori
-6
1 7
devote
18. 08. 2026 11.14
Vpleteni mi dajejo minuse...
Odgovori
0 0
Deep1
18. 08. 2026 09.40
So zašvicali fuuuull! 😆😆
Odgovori
+5
6 1
Dražen Marjanović
18. 08. 2026 09.35
Obdelali bodo Hrvati srbeke notri in zunaj zapora ce pridejo
Odgovori
+4
9 5
dededetox
18. 08. 2026 10.18
To definitivno - za obdelavo ste pa spremni 24/7
Odgovori
+2
3 1
Observatore kita
18. 08. 2026 09.33
Srbi pač
Odgovori
+4
9 5
Nimi19
18. 08. 2026 10.11
A to misliš tudi Dončića, Dragića, itd..
Odgovori
+0
5 5
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