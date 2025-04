Požar v Severni Makedoniji vzel še 60. žrtev: umrl menedžer kluba

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je dodal, da so v kritičnem stanju še trije poškodovani. Pred tem je v torek sporočil, da se doma in v tujini, tudi v Sloveniji, v bolnišnicah še vedno zdravi sto ranjenih.

Makedonski minister za zdravje Arben Taravari je za skopske medije povedal, da so bili o njegovi smrti obveščeni danes in da je bil eden najbolj ogroženih pacientov po požaru, v katerem je bilo ranjenih 193 ljudi. Imel je 40-odstotne opekline, zaradi odpovedi ledvic pa je bil na dializi.

V Sloveniji se zdravijo štirje poškodovani

V zaprtih prostorih prepovedali uporabo pirotehničnih sredstev

Požar je med koncertom v prepolnem klubu povzročila uporaba pirotehnike na odru, za katero niso imeli dovoljenja. Zato je makedonski parlament v torek prepovedal uporabo pirotehničnih sredstev v zaprtih prostorih.

Vlada je po tragediji v Kočanih na severu Severne Makedonije sicer napovedala vrsto zakonskih sprememb. Z njimi naj bi povečali javno varnost, pristojnim organom pa dali več pooblastil za ukrepanje in zaostrili kazni za kršitelje.

V preiskavi so ugotovili, da je klub deloval brez veljavnega dovoljenja za obratovanje, da je imel samo en vhod in ni imel osnovnih varnostnih ukrepov. V zvezi s požarom je sostorilstva hujšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti osumljenih 34 ljudi, med njimi tudi bivši minister in več drugih vladnih predstavnikov ter sedem uslužbencev policije. Sodnik je 30-dnevno pridržanje odredil za 24 osumljenih, med katerimi so tudi trije zadnji župani Kočanov.