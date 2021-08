Ognjeni zublji v predmestju Aten: evakuirali prebivalce, poginilo na tisoče živali

V najhujšem vročinskem valu zadnjih 30 let, ki je zajel jug Evrope, temperature ne padajo. Številne države se ob tem borijo s požari, ki so zajeli več pokrajin in povzročili večjo gmotno škodo. Pred ognjem bežijo turisti in domačini, ki še v zadnjih trenutkih skušajo na varno spraviti živino in rešiti premoženje. Samo v Grčiji divja več kot 40 požarov, z ognjem se še naprej bori tudi Turčija, kjer so plameni zajeli termoelektrarno.

Tako v Grčiji kot Turčiji se nadaljuje boj s požari, ki že več dni divjajo v teh in tudi drugih evropskih državah. Grški gasilci poskušajo spraviti pod nadzor dva večja požara – enega v bližini mesta Olimpija in drugega na otoku Evija. V Turčiji je medtem velik požar dosegel termoelektrarno v provinci Mugla. Z območja so evakuirali več sto ljudi.

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right

Zahod Grčije še naprej pestijo obsežni požari. Tudi minula noč je na skrajnem jugu Balkanskega polotoka minila v znamenju boja z ognjenimi zublji. Na terenu so številni gasilci. V bližini Olimpije, kjer ležijo tudi arheološki ostanki antičnega rojstnega mesta olimpijskih iger, se s požarom bojuje več kot 170 gasilcev s približno 50 tovornjaki, šestimi helikopterji in letali. Potem ko so ognjeni zublji uničili okrog 20 domov, se sedaj širijo proti gozdnatemu gorskemu območju Lalas, severozahodno od Olimpije, navajajo lokalne oblasti. Tako Olimpijo, ki je po navadi tak čas leta polna turistov, kot šest bližnjih vasi so evakuirali že v sredo. Iz Varibobija, severovzhodnega predmestja Aten, so evakuirali na tisoče ljudi, uničenih je več kot 100 domov in stavb podjetij. Helikopterji, letala in kopenske sile se borijo, da bi požar, ki se je razplamtel v torek, spravili pod nadzor. V bolnišnice so skupno prepeljali 77 oseb, ki so zdravniško pomoč potrebovale predvsem zaradi težav z dihanjem, navajajo grške oblasti. Gori tudi borov gozd gorovja Parnitha.

Okoli 200 gasilcev se bojuje tudi s požarom na otoku Evija. Uničenih je bilo že najmanj 150 hiš, ogenj pa je obkrožil samostan in več kot deset vasi. Še dve so dodatno evakuirali zgodaj davi. Največ težav naj bi gasilcem povzročal prav del požara, ki divja blizu samostana Svetega Davida, ki so ga izpraznili že včeraj.

Medtem ko so vremenoslovci za sredo popoldne napovedovali okrepitev vetra, ki bi lahko še dodatno 'pripomogel' k širjenju požara, pa je grška obalna straža hitela z evakuacijo na otoku Evia. Ljudje so bili tam zaradi varnosti prisiljeni zbežati na plažo.

V požaru je poginilo tudi na tisoče živali. V torek je po ulicah Varibobija tavalo več deset konjev, potem ko jih lastniki štirih kmetij niso uspeli pravočasno umakniti pred ognjem. Pristojnim je nekaj ur pozneje živali sicer uspelo umakniti na varno, na eno od kmetij, poroča The Independent. Ljudem svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem V Grčiji neprekinjeno gori že več kot 26 ur, gost oblak dima pa je prekril grško prestolnico. Atenski nacionalni observatorij zaradi visoke koncentracije mikro delcev v zraku domačinom in obiskovalcem svetuje, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Severovzhodno predmestje Aten so vremenske nevšečnosti močno prizadele že lansko zimo, ko je na stotine prebivalcev zaradi mraza in velikih količin zapadlega snega za ves teden ostalo brez elektrike, prekinjena je bila tudi oskrba z vodo.

Razmere so se poslabšale, ko so se temperature dvignile na okoli 45 stopinj Celzija. Gre za najhujšo vročino, ki je ta del Evrope zajela v zadnjih letih – pravzaprav regija doživlja enega najdaljših vročinskih valov v zadnjih 30 letih. Visoke temperature naj bi trajale še vsaj danes in jutri, konec tedna se bo prehodno ohladilo, nato pa se z začetkom prihodnjega tedna obeta nov dvig temperatur.

Domačini, kot je 71-letni Yannis Paraskevopoulos, ki se je v preteklosti vsak dan odpravil na sprehod v bližnji gozd, verjamejo, da so podrta drevesa in veje, ki so pred pol leta klonile pod težo snega in so po več kot pol leta po zimskem žledu in vetrolomu še vedno ležale na tleh, zdaj ostale idealno 'gorivo' za požare. "Imeli smo srečo, da naša hiša ni pogorela, ker se je v zadnjem trenutku spremenila smer vetra," pripoveduje Paraskevopoulos. "Prejeli smo sporočilo, ki zapoveduje evakuacijo. Odšli smo, a sva se s sinom nekaj ur pozneje vrnila in izmenično dežurala."

Od torka se je po vsej Grčiji razplamtelo 41 požarov, največji divjajo v regijah Kalamata, Mani, Evia in Olimpija. V slednjih gorijo tudi domovi, po poročanju grških medijev pa naj bi bili v nekaterih hišah ujeti ljudje. Na območju okoli Aten je bilo uničenih na tisoče nasadov oljk, ogenj je pogoltnil številne kmetije. Marsikje je motena oskrba z vodo, več gospodinjstev je brez elektrike. Oblasti pravijo, da bodo za sanacijo potrebovali več dni.