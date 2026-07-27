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Požari grozijo Bordeauxu, Macron sklical krizni sestanek

Pariz, 27. 07. 2026 07.08 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Gasilci se borijo s požarom v bližini Bordeauxa

Jugozahod Francije in deli Španije se spopadajo z enim najhujših požarnih valov v zadnjih desetletjih. Ogenj se približuje Bordeauxu, razmere pa bo dodatno poslabšal nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danessklical krizni sestanek vlade, saj se obsežni gozdni požari nevarno približujejo Bordeauxu. Ogenj je od mesta oddaljen približno 15 kilometrov, gasilcem pa ga zaradi nepredvidljivega širjenja in vse slabših vremenskih razmer za zdaj ne uspeva zajeziti.

Župan Bordeauxa Thomas Cazenave je dejal, da za zdaj ne načrtujejo evakuacije približno 850.000 prebivalcev mesta, vendar razmere ostajajo zelo negotove.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je opozoril, da je položaj "zelo neugoden", saj se požar zaradi vetra širi nepredvidljivo in spreminja smer.

Gasilci: Boj Davida proti Goljatu

Največji požar divja v departmaju Gironde, kjer je nastal redek pojav, imenovan pirokumulonimbus – ogromna nevihta, ki jo ustvarja sam požar. Takšni oblaki ustvarjajo lastne vetrove in strele, kar požar še dodatno krepi in otežuje njegovo gašenje.

"Ne vemo, kako se bo požar širil. Ognjena fronta se nenehno premika. Ne moremo ga gasiti neposredno," je povedal tiskovni predstavnik Francoske zveze gasilcev Eric Brocardi. Razmere je opisal kot "boj Davida proti Goljatu".

Po njegovih besedah bi požar lahko zaustavil le večdnevni močan dež ali pa bi ga gasilcem uspelo usmeriti proti območju, kjer bi naravno ugasnil, na primer proti morju.

Skoraj 100.000 hektarjev požgane zemlje

Požari so letos v Franciji že povzročili ogromno škodo. Od začetka leta je zgorelo približno 98.000 hektarjev površin, od tega kar 42.000 hektarjev na jugozahodu države, kjer divja eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni.

Oblasti so iz ogroženih območij jugozahodne Francije evakuirale več kot 220.000 ljudi.

Razmere bo dodatno poslabšal nov vročinski val. Meteorologi napovedujejo, da se bodo temperature od torka ponekod povzpele do 40 stopinj Celzija, kar bo povečalo nevarnost širjenja požarov.

Macron je že konec tedna napovedal, da bo država pomagala prizadetim območjem. "Francijo bomo obnovili in vlada bo ob prizadetih tako dolgo, kot bo potrebno," je dejal.

Požar pri Toledu v Španiji
Požar pri Toledu v Španiji
FOTO: AP

Ogenj divja tudi v Španiji

S požari se še naprej spopada tudi Španija. V bližini Valencie je v nedeljo izbruhnil nov obsežen požar, zaradi katerega je moralo svoje domove zapustiti približno 15.000 ljudi.

Skupno je bilo zaradi požarov na območjih okoli Madrida, Avile in Valencie evakuiranih že več kot 90.000 prebivalcev.

Španski premier Pedro Sanchez je med obiskom prizadetega območja v provinci Avila opozoril, da državo čakajo "težke ure", in znova pozval k "velikemu družbenemu dogovoru o podnebnih izrednih razmerah".

Kralj Filip VI. pa je ob obisku evakuacijskega centra dejal, da so požari povzročili "neprecenljivo škodo" naravni dediščini države.

Po besedah ministrice za ekološki prehod Sare Aagesen je v Španiji letos zgorelo že okoli 77.000 hektarjev površin, požar v pokrajini Ávila pa velja za največjega v novejši zgodovini države.

Več kot 330.000 evakuiranih

Po zadnjih podatkih je bilo zaradi obsežnih požarov v Franciji in Španiji skupaj evakuiranih že več kot 330.000 ljudi.

Medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji, vremenoslovci opozarjajo, da bodo visoke temperature, nizka zračna vlaga in veter v prihodnjih dneh ustvarili izjemno neugodne razmere za gašenje, zato oblasti prebivalce pozivajo k previdnosti in doslednemu upoštevanju navodil za evakuacijo.

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