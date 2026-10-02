400 zaprtih šol, izbruhnili požari: aretiranih skoraj 3000 francoskih dijakov

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP

Prostesti dijakov v Franciji AP



















Ni znakov, da bi se v Franciji napetosti umirjale. Nedavno so mediji poročali o prvih incidentih v bližini srednje šole Jean-Rostand v Strasbourgu in srednje šole Simone-Veil v Marseillu. Danes je zaprtih še približno 400 šol. Po podaktih Guardiana je bilo hudo poškodovanih približno 100 šol, kažejo najnovejši podatki francoskega ministrstva za izobraževanje. Požare so prijavili na dveh srednjih šolah v Nantesu na zahodu Francije. Dijaki sicer protestirajo zaradi pomanjkanja učiteljev in drugega osebja, prenatrpanih učilnic ter dotrajanih šolskih stavb. V četrtek so se protestom pridružili tudi študenti univerz, ki opozarjajo na podobne težave.

Premier Sébastien Lecornu je zaradi dogodkov sklical krizni sestanek, na katerem so razpravljali o nemirih. Prostesti so se po navedbah vlade sprevrgli v "urbano nasilje". Oba požara v Nantesu sta izbruhnila, potem ko so protestniki zažgali zabojnike za smeti. Pri srednji šoli Nelsona Mandele v središču mesta se je ogenj nato razširil na pročelje stavbe in poškodoval vhodno avlo.