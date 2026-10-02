400 zaprtih šol, izbruhnili požari: aretiranih skoraj 3000 francoskih dijakov

Ni znakov, da bi se v Franciji napetosti umirjale. Nedavno so mediji poročali o prvih incidentih v bližini srednje šole Jean-Rostand v Strasbourgu in srednje šole Simone-Veil v Marseillu. Danes je zaprtih še približno 400 šol. Po podaktih Guardiana je bilo hudo poškodovanih približno 100 šol, kažejo najnovejši podatki francoskega ministrstva za izobraževanje.
Požare so prijavili na dveh srednjih šolah v Nantesu na zahodu Francije. Dijaki sicer protestirajo zaradi pomanjkanja učiteljev in drugega osebja, prenatrpanih učilnic ter dotrajanih šolskih stavb. V četrtek so se protestom pridružili tudi študenti univerz, ki opozarjajo na podobne težave.
Premier Sébastien Lecornu je zaradi dogodkov sklical krizni sestanek, na katerem so razpravljali o nemirih. Prostesti so se po navedbah vlade sprevrgli v "urbano nasilje". Oba požara v Nantesu sta izbruhnila, potem ko so protestniki zažgali zabojnike za smeti. Pri srednji šoli Nelsona Mandele v središču mesta se je ogenj nato razširil na pročelje stavbe in poškodoval vhodno avlo.
V južnem mestu Marseille naj bi protestniki napolnili posode z bencinom, pri tem pa naj bi z gorivom poškropili zaposlene na srednji šoli Victor Hugo. Na severu države pa so protestniki z nepravilno izstreljenim pirotehničnim sredstvom ravnatelju srednje šole Degrugillier v kraju Auchel poškodovali uho.
Blokade in protesti na francoskih licejih, ki jih obiskujejo mladi med 15. in 18. letom starosti, so se začeli prejšnji teden, nato pa so se razširili na stotine šol po državi. Po podatkih notranjega ministrstva je bilo doslej v demonstracijah prizadetih 1.027 licejev, pri čemer je bilo 222 šol popolnoma blokiranih.
Blokade naj bi zajele tudi najmanj 30 univerz, med drugim kampuse v Rennesu in Parizu. V četrtek so v Marseillu in Strasbourgu zaradi vandalizma, groženj z nasiljem ter preprečevanja premikanja protestnikov začasno ustavili tudi delovanje javnega prevoza.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.