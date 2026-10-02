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400 zaprtih šol, izbruhnili požari: aretiranih skoraj 3000 francoskih dijakov

Pariz, 02. 10. 2026 09.54 pred 13 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Ne.M.
Prostesti dijakov v Franciji

Medtem ko dijaki po vsej državi z blokadami izobraževalnih ustanov protestirajo zaradi financiranja šolstva in razmer za izobraževanje, je v Franciji na šolah izrbuhnilo več požarov. Od začetka protestov je bilo pridržanih skoraj 3000 dijakov, starih med 15 in 18 let, od tega 1949 samo v četrtek, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve.

Ni znakov, da bi se v Franciji napetosti umirjale. Nedavno so mediji poročali o prvih incidentih v bližini srednje šole Jean-Rostand v Strasbourgu in srednje šole Simone-Veil v Marseillu. Danes je zaprtih še približno 400 šol. Po podaktih Guardiana je bilo hudo poškodovanih približno 100 šol, kažejo najnovejši podatki francoskega ministrstva za izobraževanje.

Požare so prijavili na dveh srednjih šolah v Nantesu na zahodu Francije. Dijaki sicer protestirajo zaradi pomanjkanja učiteljev in drugega osebja, prenatrpanih učilnic ter dotrajanih šolskih stavb. V četrtek so se protestom pridružili tudi študenti univerz, ki opozarjajo na podobne težave.

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Premier Sébastien Lecornu je zaradi dogodkov sklical krizni sestanek, na katerem so razpravljali o nemirih. Prostesti so se po navedbah vlade sprevrgli v "urbano nasilje". Oba požara v Nantesu sta izbruhnila, potem ko so protestniki zažgali zabojnike za smeti. Pri srednji šoli Nelsona Mandele v središču mesta se je ogenj nato razširil na pročelje stavbe in poškodoval vhodno avlo.

V južnem mestu Marseille naj bi protestniki napolnili posode z bencinom, pri tem pa naj bi z gorivom poškropili zaposlene na srednji šoli Victor Hugo. Na severu države pa so protestniki z nepravilno izstreljenim pirotehničnim sredstvom ravnatelju srednje šole Degrugillier v kraju Auchel poškodovali uho. 

Blokade in protesti na francoskih licejih, ki jih obiskujejo mladi med 15. in 18. letom starosti, so se začeli prejšnji teden, nato pa so se razširili na stotine šol po državi. Po podatkih notranjega ministrstva je bilo doslej v demonstracijah prizadetih 1.027 licejev, pri čemer je bilo 222 šol popolnoma blokiranih.

Blokade naj bi zajele tudi najmanj 30 univerz, med drugim kampuse v Rennesu in Parizu. V četrtek so v Marseillu in Strasbourgu zaradi vandalizma, groženj z nasiljem ter preprečevanja premikanja protestnikov začasno ustavili tudi delovanje javnega prevoza.

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KOMENTARJI14

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skuripanda burns
02. 10. 2026 10.44
Francoski dijaki? Od 3000 aretiranih ni najbrž niti procenta Francozov. Rešitev je samo ena: izgon iz države skupaj s celotno družino, ki je prišla iz kontinenta južno v Francijo po socialne bonitete in v državo vstopila z nekompatibilnimi družbenimi normami.
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
02. 10. 2026 10.40
A nimajo ti že vsi doktorate in magisterije iz tretjih držav ?
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+1
3 2
CorbaMorba
02. 10. 2026 10.40
A to je tudi poženščena mladina? So bolj moški, kot vi za ekranom, kljub polti? Sprašujem za prijatelja....
Odgovori
+0
1 1
skuripanda burns
02. 10. 2026 10.42
Ne, to je genetsko, kulturno in moralno popolnoma druga vrsta. 100% nekompatibilna invazivna sorta.
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0 0
Analist
02. 10. 2026 10.38
Kje so francozi? Kdaj boste porocali o protestih ki niso levo usmerjeni?
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+1
2 1
abc123def456
02. 10. 2026 10.38
rjavi norijo. kolonizacija je sla v obe smeri, vsak je v svoji smeri prinesel svoje. rjavi so dobili nekoliko industrije, beli so dobili nekoliko nasilja.
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+3
3 0
JackRussell
02. 10. 2026 10.35
Na vseh fotografijah le en temnopolt in en z azijskimi potezami, tako da govoriti o migrantih ni pošteno. Francozi pa so znani po vročekrvnosti, tako da škodo delajo tudi ko stavkajo kmetje in delavska stranka. Me pa zanima koliko teh študentov konča šolo in si najde službo, medtem ko manjka delavcev po tovarnah, trgovinah, na gradbiščih itd. Zelo podobno kot pri nas ko so po 1991 vsem vbijali v glave da edino šola nekaj velja, sedaj pa čakaš na keramičarja dlje kot kardiologa. In še dražji je kot samoplačniški pregled v bolnici.
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-1
1 2
Omreznina2024
02. 10. 2026 10.31
Francoski divjaki.............
Odgovori
+1
2 1
dark Cat
02. 10. 2026 10.29
urbano nasilje....spet neka nova besedna zveza novinarjev
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+2
2 0
Zemljančan
02. 10. 2026 10.28
imigranti zažigajo, dejmo pravilno poročat 24ur sej zmorete. Mislm dejansko si na dolgi rok kopljete propad.
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+5
5 0
wsharky
02. 10. 2026 10.26
po večini so ti dijaki rjave ali črne barve
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+10
10 0
Ana desetnica
02. 10. 2026 10.15
Francoski dijaki? Ali sploh še so Francozi v Franciji?
Odgovori
+10
10 0
Nace Štremljasti
02. 10. 2026 10.35
ne jih je zelo malo
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+2
2 0
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