Razkošna domovanja zvezdnikov v ognju in pepelu

Po Kaliforniji že skoraj teden dni divjajo požari, razmere pa se kljub velikim naporom gasilskih in reševalnih služb ne umirjajo. Širše območje Los Angelesa je dom tudi za številne svetovno znane zvezdnike, ki so v preteklih dneh izgubili svoje razkošne domove, seznam pa je vse daljši. Nekatera domovanja so bila vredna več milijonov dolarjev, kar je sicer še vedno neprimerljivo s ceno človeškega življenja. V požarih je doslej namreč umrlo že več kot 20 oseb.