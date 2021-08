Požari na jugu Francije pod nadzorom

Oblasti bodo vzpostavile osrednjo kontaktno točko za tiste, ki jih je prizadel požar, ki je izbruhnil v ponedeljek in uničil več kot 8000 hektarjev površin v gorskem zaledju zaliva Saint-Tropez.

Pristojne oblasti so zaradi požara, ki je bil največji požar v Franciji to poletje, začasno preventivno evakuirale več kot 7000 prebivalcev in turistov v kampih na območju.