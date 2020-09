Požari na severozahodu ZDA uničili že 1,6 milijona hektarjev površin

V Kaliforniji je doslej umrlo 24 ljudi, deset mrtvih so potrdili v Oregonu, ena oseba pa je umrla v Washingtonu. Požari divjajo v naravi, vendar pa je gost dim zajel tudi metropole, kot so San Francisco, Portland in Seattle. Gost dim je sreča v nesreči, saj ob tem, ko otežuje delo gasilcev, ki jim zastira pogled, obenem pomaga, ker zakrito sonce pomeni nižje temperature.

V Kaliforniji je v vojni proti 29 večjim požarom 17.000 gasilcev, nekaj manj jih je v Oregonu, kjer je bilo v nedeljo 34 aktivnih požarov. Iz Oregona je prišla dobra novica, da so našli okrog 50 ljudi, ki so jih v območju mesta Ashland pogrešali od konca prejšnjega tedna. Našli so tudi štiri trupla, ena oseba pa ostaja pogrešana. Pozivi za evakuacije se vrstijo drug za drugim, ker požar spreminja smer z vetrom in ljudje v begu za življenje puščajo za seboj vse svoje premoženje.

V največjem mestu v Oregonu, Portlandu, so po poročanju IQAir.com zabeležili najbolj onesnažen zrak na svetu. V Oregonu so sicer 40.000 prebivalcem odredili obvezno evakuacijo. V zvezni državi zdaj upajo, da bo v ponedeljek dež gasilcem prinesel olajšanje.

V Washingtonu se medtem gasilci borijo s 15 večjimi požari. Enoletni fantek je umrl v začetku preteklega tedna, potem ko je z družino skušal ubežati ognju. Njegovi starši so v kritičnem stanju.

Uničenje v Kaliforniji si bo predvidoma danes ogledal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je v nedeljo v Nevadi na političnem zborovanju "odkril" vzrok požarov. Zatrdil je, da so požari posledica slabega upravljanja z gozdovi.