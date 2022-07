Požari po Evropi se ne umirjajo, padajo tudi temperaturni rekordi

Požari, ki v evropskih, pa tudi nekaterih afriških državah spremljajo vročinski val, se še niso umirili. V Franciji sta dva velika požara skupaj opustošila že več kot 7000 hektarjev zemljišč, na Portugalskem divja več kot 13 večjih in več kot deset manjših požarov. Goreti je začelo tudi v Maroku. Na drugi strani pa mnogim državam preglavice povzročajo že samo izredno visoke temperature, ki segajo tudi čez 45 stopinj Celzija.

Britanski meteorološki urad je zaradi visokih temperatur izdal prvo rdeče opozorilo pred ekstremno vročino in za prihodnji teden napovedal "potencialno zelo resne razmere" v nekaterih delih države. Po besedah predstavnika urada Grahama Madgea obstaja 50-odstotna verjetnost, da bodo temperature ponekod dosegle 40 stopinj Celzija. Da bo živo srebro v Angliji prihodnji teden preseglo dosedanji temperaturni rekord 38,7 C, ki je bil leta 2019 postavljen v Cambridgeu, obstaja 80-odstotna verjetnost.

icon-expand Britanska agencija za zdravstveno varnost je opozorilo o nevarnosti vročine s tretje stopnje premaknila na četrto, ki označuje nacionalno izredno stanje. FOTO: AP

"Pravkar smo izdali rdeče opozorilo za ekstremno vročino v ponedeljek in torek, kar je prvo takšno opozorilo doslej," je dejal Madge in dodal, da opozorilo zajema območje med Londonom in Manchestrom ter del severovzhodne Anglije. Britanska agencija za zdravstveno varnost je opozorilo o nevarnosti vročine s tretje stopnje premaknila na četrto, ki označuje nacionalno izredno stanje. "Na tej stopnji lahko pride do bolezni in smrti tudi med zdravimi ljudmi in ne le v skupinah z visokim tveganjem," je v izjavi navedla agencija.

icon-expand Vročina v Združenem kraljestvu FOTO: AP

"Če bomo dosegli 40 stopinj Celzija, je to zelo simbolična meja, ki kaže, da so podnebne spremembe zdaj z nami," je na vlogo podnebnih sprememb pri vročinskih valovih še opozoril Madge. Vroče je tudi Kitajcem Izjemno visoke temperature te dni pestijo tudi 900.000 prebivalcev Kitajske. Tamkajšnje oblasti so predvsem starejše prebivalce prav tako opozorile o nevarnostih hude vročine, poroča The Guardian. V Šanghaju so v četrtek zvečer zaradi temperaturnih rekordov izdali že tretje vročinsko opozorilo v obdobju petih dni. Temperature so se tudi tam dvignile nad 40 stopinj Celzija. Dosegle so temperaturni rekord iz leta 2017, saj so zabeležili 40,9 C.

icon-expand Na Kitajskem se pred vročino skrivajo v podzemnih zakloniščih, kjer so odprli tudi začasne lokale in restavracije. FOTO: AP

V mestu Čongking, ki se nahaja na jugozahodnem delu Kitajske, so se v četrtek zaradi vročine na antičnemu muzeju stopile strešne plošče. Muzej so zaradi škode morali zapreti. V Nandžingu pa so oblasti odprle podzemna zaklonišča pred zračnimi napadi – vendar z namenom pobega pred vročino. Požari v Franciji še divjajo Na atlantski obali južne Francije pa se še naprej širita dva velika gozdna požara, ki sta skupaj opustošila 7000 hektarjev zemljišč. Reševalne službe so bile primorane evakuirati tri vasi, pri tem pa na varno spravile 480 ljudi. Uničeni naj bi bili še dve restavraciji, razmere pa ostajajo neugodne. Od torka je bilo iz bližnjih kampov evakuiranih 10.000 ljudi. V dolini reke Rone na vzhodu države pa so gasilci sinoči obvladali gozdni požar, ki je divjal že od popoldneva. Dostop do območja ostaja otežen.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Požari so se začeli ob nastopu novega vročinskega vala, ki Francijo pesti že od ponedeljka. Tudi v tem tednu bodo izmerjene visoke temperature, in sicer nekje med 38 in 40 stopinj Celzija. Na Portugalskem izmerili 47 stopinj Prav tako zaradi vročine še naprej trpijo prebivalci Portugalske ter številni turisti. Po podatkih Inštituta za morje in ozračje je bila v sredo v kraju Pinhao na severu države izmerjena najvišja julijska temperatura, in sicer okoli 47 stopinj Celzija. Med tem se država še vedno sooča tudi z večjimi požari. Trenutno namreč v državi divja 13 večjih in več deset manjših požarov. Številni gozdni požari se po državi širijo že en teden. Požare spodbujata suša in vročina, ki trajata že več mesecev.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Po podatkih Inštituta za varstvo narave in gozdov ICNF so plameni v enem tednu uničili več kot 25.000 hektarjev zemljišč. Površina, ki so jo letos uničili gozdni požari, se je tako povzpela na 38.600 hektarjev. Gori tudi v Maroku Na severu afriške države Maroko se tamkajšnji gasilci, vojaki, policisti in civilna družba borijo s štirimi večjimi gozdnimi požari. Od srede je pogorelo več kot 1000 hektarjev zemlje. Severnoafriško državo že vse poletje pestijo tudi huda suša in visoke temperature, ki so se v zadnjem tednu povzpele do 45 stopinj Celzija.

Hrvaška ima razmere trenutno pod nadzorom Kot smo že poročali včeraj, gori tudi v Španiji in na Hrvaškem. Pri naši južni sosedi ognja sicer še niso omejili, so pa požari pod nadzorom, piše Index.hr. Največja škoda je nastala na območju Zatona in Rasline v zaledju Vodic, kjer so zgorele hiše, vozila in nasadi. Pri gašenju sodeluje več sto gasilcev z vse Hrvaške.