Požari požirajo jug Italije, v Grčiji se besnenje plamenov umirja

Medtem ko na Siciliji še naprej divjajo gozdni požari, ki so doslej terjali najmanj tri smrtne žrtve, so ti v četrtek prizadeli tudi južno italijansko deželo Apulijo. Tam je ogenj zajel več hiš, gasilci pa so preventivno evakuirali več počitniških hiš. Oddelek za civilno zaščito medtem ocenjuje, da je velik del požarov v državi povzročil požig. Medtem se požari v Grčiji nekoliko umirjajo.

V pokrajini Lecce v Apuliji je ogenj ponoči zajel nekaj hiš, gasilci pa so evakuirali več počitniških domov. Po družbenih omrežjih so medtem zaokrožili številni videoposnetki, ki prikazujejo ljudi na begu pred bližajočimi se plameni v mestu Ugento. Gasilcem je tam ponoči uspelo omejiti najbolj kritične požare, razmere pa so se sedaj nekoliko umirile. Tudi na Siciliji razmere niso več tako kritične, kot so bile v preteklih dneh. Skupno so sicer italijanski gasilci od nedelje v Siciliji, Sardiniji, Apuliji in Kalabriji izvedli že več kot 3200 operacij.

Italijanski oddelek za civilno zaščito ocenjuje, da je velik del požarov v državi povzročil požig. Kmetijski sindikat Coldiretti predvideva, da je šest od desetih požarov nastalo zaradi požiga. Predsednik južnoitalijanske dežele Kalabrija Roberto Occhiuto pa je šel še korak dlje in ocenil, da so požigi v njegovi regiji vzrok za 80 odstotkov gozdnih požarov. "Lani smo v Kalabriji ujeli 22 požigalcev. Več smo jih odkrili tudi letos," je dodal.

Oblasti v luči tega vzpostavljajo sisteme za odvračanje od takšnega vedenja, ki vključujejo tudi rabo brezpilotnih letalnikov. Leta 2000 je Italija uvedla zakonodajo, ki prepoveduje gradnjo posesti na nedavno pogorelem zemljišču. S tem si je želela zaustaviti morebitne požigalce, ki bi želeli poceni kupiti pogorelo zemljo. Požari v Grčiji se nekoliko umirjajo Po več dnevih boja proti požarom se razmere v Grčiji nekoliko umirjajo, so sporočili gasilci in opozorili, da nevarnost še ni povsem minila, saj so napovedani močni vetrovi. Požar je v četrtek zajel tudi skladišče streliva v okolici mesta Nea Anhialos, kjer je prišlo do eksplozij. Ranjenih ni bilo, saj so pred tem evakuirali 130 ljudi. "Trenutno se požari ne širijo, razmere pa se nekoliko izboljšujejo," je pojasnila tiskovna predstavnica grških gasilcev. Ob tem je opozorila, da nevarnost pred požari še ni povsem minila, gasilci pa še naprej ostajajo previdni.

Na stotine gasilcev se v Grčiji tudi danes spopada z uničujočimi požari, ki so doslej zahtevali štiri življenja, in sicer sta umrla dva pilota kanaderja, ki je strmoglavil v torek na otoku Evboja, ter moški in ženska v bližini mesta Volos. Požari, ki pustošijo po vsej državi, so se v četrtek popoldne razširili tudi na skladišče streliva v bližini mesta Nea Anhialos v osrednji Grčiji. Prišlo je do eksplozij, ki so po navedbah grških oblasti razbile številna okna in poškodovale več hiš. Celoten obseg škode za zdaj še ni znan.