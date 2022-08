Požari v Šibeniku pod nadzorom, pri gašenju umrl gasilec

Požari so bili v torek zvečer pod nadzorom, umaknile so se zračne sile, na terenu so ostali gasilci, ki so gasili obrobne dele požara. "Čeprav je požar pod nadzorom je še zmeraj aktiven, zato bomo na terenu ostali preko noči. V obzir je potrebno vzeti, da je celotno požarišče veliko okoli 400 hektarjev, nevarnost predstavlja tudi možnost burje" je dejal gasilski poveljnik Darko Dukić , poroča Večernji list .

Poveljnik gasilcev Slavko Tucaković je za HRT povedal, da so požari verjetno podtaknjeni. "Sklepamo, da je sta bila požara podtaknjena, saj sta drug od drugega oddaljena le 50 metrov," poroča časnik 24 sata. Požare zato preiskuje policija, občane in obiskovalce pa je poveljnik pozval, naj so pozorni na vse sumljive aktivnosti. "Če opazite koga, ki se igra z ognjem, ali karkoli prižiga o tem obvestite policijo ali gasilce," je dejal.

Spomnimo, v okolici Šibenika je v torek opoldne znova zagorelo, in sicer na več mestih med Vodicami in Šibenikom. Na terenu so bile vse razpoložljive gasilske enote. Požari ob Jadranski magistrali so se nato združili, na terenu pa je bilo več kot 100 gasilcev, štirje kanaderji in tri letala Air Tractor. Težave pri gašenju jim je povzročal tudi veter. Oblasti so pozvale prebivalce naj imajo zaprta okna, pozorni naj bodo tudi na otroke in starostnike. Zaradi gašenja požarov so prepovedali plovbo od šibeniškega mostu pa do pristanišča in prosili občane, naj premaknejo svoja plovila - prostor so želeli narediti na kanaderje.