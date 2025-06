'Požari so zagotovo podtaknjeni. Iščemo požigalca'

Malo pred 7. uro zjutraj je nad glavno cesto pri Pisku izbruhnil požar, ki se je zaradi burje in nedostopnega terena hitro razširil na območje naselja Mimice. Turisti so v paniki zapustili naselja, številne prebivalce pa so že v zgodnjih jutranjih urah evakuirali. Avtocesta na območju je zaprta, promet pa je zaradi varnosti preusmerjen, poročajo hrvaški mediji.

Policija je dopoldan podala izjavo glede uničujočih požarov, ki še vedno niso pod nadzorom in ogrožajo več hiš v naseljih Pisak in Marušići. Kot poroča Net.hr, je namestnik načelnika splitsko-dalmatinske policije Siniša Mihanović dejal, da je najnevarnejša situacija prav na območju kraja Mimice. "Sodelujemo z vsemi službami, da bi državljanom pomagali pri reševanju iz nevarnih situacij in jih premestili na varno," je dejal.

Dodal je, da zadnjih nekaj dni intenzivno preiskujejo kaznivo dejanje požiga na območju Makarske in Omiša. "Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi storilce čim prej našli," je zagotovil ter dodal, da za zdaj še ne morejo potrditi, ali gre za enega ali več storilcev.

Je pa potrdil, da so na vsaj eni lokaciji ugotovili, kako je prišlo do podtika požara. Podrobnosti kriminalistične preiskave ni razkril, a prepričan je, da so požari na območju podtaknjeni.