Dlani 18-letnega domnevnega požigalca umazane od saj

Požari v Fontainebleauju so vidni tudi iz zraka FOTO: Profimedia

Trenutno je najhuje v Fontainebleauju, metropolitanskem območju Pariza, ki je od mesta ljubezni oddaljen le okoli 70 kilometrov. V regiji se nahaja tudi grad Fontainebleau, ki ga je rad obiskoval že Napoleon, danes pa velja za priljubljeno izletno destinacijo.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Požari južno od Pariza Profimedia

Požari v Franciji AP

Požari v Franciji AP

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia

Požari južno od Pariza Profimedia



















Gozd, ki je sedaj v plamenih, je sicer tudi del biosfernega rezervata UNESCO, ogenj pa je 1000 domačinov prisilil, da zapustijo domove. Na terenu sta dve letali za gašenje in več sto gasilcev, hkrati poteka tudi že preiskava, ali je bil požar morda podtaknjen. Gasilcem dodatne preglavice povzroča še veter.

Aretirali več domnevnih požigalcev

Policija je včeraj aretirala dve osebi, osumljeni požiga. Eden od njiju je 18-letni moški, ki ga policija doslej še ni obravnavala. Po besedah vira, ki je seznanjen z zadevo, je imel najstnik ob aretaciji roke prekrite s sajami, pri sebi pa je imel vžigalnik, poroča France24. V celotni Franciji so sicer aretirali 59 ljudi zaradi suma namerne ali naključne povzročitve ognja. "Na območju 1000 kvadratnih metrov je bilo okoli 10 žarišč, kar kaže, da bi lahko bil požar podtaknjen namerno," je pojasnil francoski notranji minister Laurent Nunez. V ponedeljek je bil zaradi požara omejen železniški promet, nekaj časa je bil zaprt tudi odsek avtoceste, ki vodi proti jugovzhodu Pariza.

Zaprta avtocesta proti Parizu zaradi požara. FOTO: Profimedia

Požari so že prejšnji teden na jugu Francije, ki se sooča s tretjim vročinskim valom s temperaturami več kot 40 stopinj Celzija, požgali več tisoč hektarjev površine.

Gašenje v Galiciji v Španiji FOTO: AP