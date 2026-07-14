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Dlani 18-letnega domnevnega požigalca umazane od saj

Pariz, 14. 07. 2026 08.27 pred 33 minutami 2 min branja 16

Avtor:
N.L.
Požari v Franciji

Zahodno Evropo, ki je v primežu že tretjega vročinskega vala, so zajeli še obsežni požari. V Franciji le približno 70 kilometrov južno od Pariza gori več kot 1900 hektarjev gozda. Policija je v ponedeljek aretirala dva domnevna požigalca, eden je star komaj 18 let.

Požari v Fontainebleauju so vidni tudi iz zraka
Požari v Fontainebleauju so vidni tudi iz zraka
FOTO: Profimedia

Trenutno je najhuje v Fontainebleauju, metropolitanskem območju Pariza, ki je od mesta ljubezni oddaljen le okoli 70 kilometrov. V regiji se nahaja tudi grad Fontainebleau, ki ga je rad obiskoval že Napoleon, danes pa velja za priljubljeno izletno destinacijo.

Gozd, ki je sedaj v plamenih, je sicer tudi del biosfernega rezervata UNESCO, ogenj pa je 1000 domačinov prisilil, da zapustijo domove.

Na terenu sta dve letali za gašenje in več sto gasilcev, hkrati poteka tudi že preiskava, ali je bil požar morda podtaknjen. Gasilcem dodatne preglavice povzroča še veter.

Aretirali več domnevnih požigalcev

Policija je včeraj aretirala dve osebi, osumljeni požiga. Eden od njiju je 18-letni moški, ki ga policija doslej še ni obravnavala. Po besedah vira, ki je seznanjen z zadevo, je imel najstnik ob aretaciji roke prekrite s sajami, pri sebi pa je imel vžigalnik, poroča France24.

V celotni Franciji so sicer aretirali 59 ljudi zaradi suma namerne ali naključne povzročitve ognja. "Na območju 1000 kvadratnih metrov je bilo okoli 10 žarišč, kar kaže, da bi lahko bil požar podtaknjen namerno," je pojasnil francoski notranji minister Laurent Nunez.

V ponedeljek je bil zaradi požara omejen železniški promet, nekaj časa je bil zaprt tudi odsek avtoceste, ki vodi proti jugovzhodu Pariza.

Zaprta avtocesta proti Parizu zaradi požara.
Zaprta avtocesta proti Parizu zaradi požara.
FOTO: Profimedia

Požari so že prejšnji teden na jugu Francije, ki se sooča s tretjim vročinskim valom s temperaturami več kot 40 stopinj Celzija, požgali več tisoč hektarjev površine.

Gašenje v Galiciji v Španiji
Gašenje v Galiciji v Španiji
FOTO: AP

Medtem se je število smrtnih žrtev požara v Španiji povzpelo na 13. V nedeljo je v bolnišnici umrl še 93-letni britanski državljan.

Včeraj si je stanje na terenu ogledal tudi španski premier Pedro Sanchez, regionalne oblasti pa so požar, ki se je raztezal na približno 70 kvadratnih kilometrih gozda, omejile.

Gori tudi v Združenem kraljestvu. Na severu Walesa so evakuirali več deset hiš, potem ko je na hribovitem pobočju izbruhnil požar, poroča AP.

Francija požari vročinski val Fontainebleau

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KOMENTARJI16

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Najpametnejši
14. 07. 2026 10.29
Človek nekako razume naravo in nesrečo. Ampak, da nekateri "motenci" sami podtikajo požare in s tem ubijejo ogromno živali in verjetno tudi ljudi, naredijo cel kup stroškov in škode... Pa to sodijo v isto ligo kot najhujši zločinci.
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0 0
Ramzess
14. 07. 2026 10.25
Saje niso dokaz, to ne bo šlo skozi. Za dokaz bo potrebno kaj bolj konkretnejšega, za obtožbo.
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-1
0 1
Šestka6
14. 07. 2026 10.26
Našli so še vžigalnik, to bo ključni dokaz 😂
Odgovori
-1
0 1
vlahov
14. 07. 2026 10.22
Obstajajo tudi požigalci cerkva v Franciji , letos zgorelo 5 .
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+2
2 0
lokson
14. 07. 2026 10.20
In potem imajo takšni osebki pravice in suport ne vem kakšnih varuhov oh in sploh. Na koncu, se pa še pritožijo nad ravnanjem policije in "neživljenskimi" pogoji v pridržanju. Mediji pa naredijo svoje in potem človek bere članke, kjer je kontekst tak, da je v bistvu tak osebek žrtev.
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+2
2 0
Najpametnejši
14. 07. 2026 10.26
Take bi morala policija tako prevzojiti, da se vžigalic v življenju ne bi več dotaknil. Z varuhi vred.
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+1
1 0
borjac
14. 07. 2026 09.26
Tile požigalci bi morali 10 let čistiti pogorišče , spravljati škodo , .... in posaditi nova drevesa !!! To niso bolni ljudje , to so zločinci , nad naravo in ljudmi.
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+31
32 1
kot_otrok
14. 07. 2026 09.33
Že to je privilegij, da v zaporu živijo na naš račun.
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+15
16 1
petb
14. 07. 2026 10.06
Razen tistih ki so bili "zastarani".
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+2
3 1
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