Dlani 18-letnega domnevnega požigalca umazane od saj

Trenutno je najhuje v Fontainebleauju, metropolitanskem območju Pariza, ki je od mesta ljubezni oddaljen le okoli 70 kilometrov. V regiji se nahaja tudi grad Fontainebleau, ki ga je rad obiskoval že Napoleon, danes pa velja za priljubljeno izletno destinacijo.
Gozd, ki je sedaj v plamenih, je sicer tudi del biosfernega rezervata UNESCO, ogenj pa je 1000 domačinov prisilil, da zapustijo domove.
Na terenu sta dve letali za gašenje in več sto gasilcev, hkrati poteka tudi že preiskava, ali je bil požar morda podtaknjen. Gasilcem dodatne preglavice povzroča še veter.
Aretirali več domnevnih požigalcev
Policija je včeraj aretirala dve osebi, osumljeni požiga. Eden od njiju je 18-letni moški, ki ga policija doslej še ni obravnavala. Po besedah vira, ki je seznanjen z zadevo, je imel najstnik ob aretaciji roke prekrite s sajami, pri sebi pa je imel vžigalnik, poroča France24.
V celotni Franciji so sicer aretirali 59 ljudi zaradi suma namerne ali naključne povzročitve ognja. "Na območju 1000 kvadratnih metrov je bilo okoli 10 žarišč, kar kaže, da bi lahko bil požar podtaknjen namerno," je pojasnil francoski notranji minister Laurent Nunez.
V ponedeljek je bil zaradi požara omejen železniški promet, nekaj časa je bil zaprt tudi odsek avtoceste, ki vodi proti jugovzhodu Pariza.
Požari so že prejšnji teden na jugu Francije, ki se sooča s tretjim vročinskim valom s temperaturami več kot 40 stopinj Celzija, požgali več tisoč hektarjev površine.
Medtem se je število smrtnih žrtev požara v Španiji povzpelo na 13. V nedeljo je v bolnišnici umrl še 93-letni britanski državljan.
Včeraj si je stanje na terenu ogledal tudi španski premier Pedro Sanchez, regionalne oblasti pa so požar, ki se je raztezal na približno 70 kvadratnih kilometrih gozda, omejile.
Gori tudi v Združenem kraljestvu. Na severu Walesa so evakuirali več deset hiš, potem ko je na hribovitem pobočju izbruhnil požar, poroča AP.
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