Na jugu Francije gori območje večje kot celotno mesto Pariz

Širjenje požara se je danes upočasnilo, saj se je veter nekoliko umiril, gasilci pa upajo, da ga bodo čez dan spravili pod nadzor.

Doslej je zgorelo najmanj 16.000 hektarjev rastlinja in borovih gozdov, kar je območje, večje kot celotno mesto Pariz, je po poročanju spletnega portala FranceInfo dejal vodja gasilske enote Christophe Magny.

Požar, ki se je na goratem območju Corbieres zaradi suše in močnega vetra hitro razširil, je zahteval tudi smrtno žrtev, tri osebe pogrešajo, 13 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi dva civilista in enajst gasilcev.

Požar je izbruhnil v vasi Ribaute v podeželjski in gozdnati pokrajini, ki je znana tudi po proizvodnji vina. Ogenj je med drugim uničil tudi več kot 800 hektarjev vinogradov.