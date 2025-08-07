Na jugu Francije gori območje večje kot celotno mesto Pariz

- FOTO: AP
Širjenje požara se je danes upočasnilo, saj se je veter nekoliko umiril, gasilci pa upajo, da ga bodo čez dan spravili pod nadzor.
Doslej je zgorelo najmanj 16.000 hektarjev rastlinja in borovih gozdov, kar je območje, večje kot celotno mesto Pariz, je po poročanju spletnega portala FranceInfo dejal vodja gasilske enote Christophe Magny.
Požar, ki se je na goratem območju Corbieres zaradi suše in močnega vetra hitro razširil, je zahteval tudi smrtno žrtev, tri osebe pogrešajo, 13 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi dva civilista in enajst gasilcev.
Požar je izbruhnil v vasi Ribaute v podeželjski in gozdnati pokrajini, ki je znana tudi po proizvodnji vina. Ogenj je med drugim uničil tudi več kot 800 hektarjev vinogradov.
Preiskava, v kateri ugoavljajo, kaj je vzrok požara, ki je za seboj pustil požgano pokrajino polno pepela, še poteka, poroča AP.
Požar, ki je uničil največje območje
Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev in 500 vozil, požar pa je prizadel petnajst občin. Uničil ali poškodoval je 36 domov, zgorelo je približno 40 vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Od leta 1949 je to nedvomno požar, ki je uničil največje območje," v Franciji, je dejal francoski notranji minister Bruno Retailleau.
Zaradi ugodnejših vremenskih razmer se danes požar širi nekoliko počasneje, je potrdil vodja gasilske enote Magny ter izrazil upanje, da bodo gasilci požar danes pravili pod nadzor.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo zagotovil, da so za pomoč pri gašenju požara "mobilizirani vsi viri države". Območje je v sredo obiskal tudi francoski premier Francois Bayrou, ki je požar označil za "katastrofo brez primere".
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo prek omrežja X sporočila, da bi Franciji pri omejevanju požarov lahko pomagali tudi evropski viri civilne zaščite. "Moje misli so s pogumnimi gasilci, ki se borijo proti ognju."
