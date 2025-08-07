Svetli način
Tujina

Na jugu Francije gori območje večje kot celotno mesto Pariz

Pariz, 07. 08. 2025 16.03 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
1

V obsežnem požaru, ki od torka divja v departmaju Aude na jugu Francije ob meji s Španijo in ki je zahteval tudi smrtno žrtev, je doslej zgorelo najmanj 16.000 hektarjev površin, so sporočile tamkajšnje oblasti. Gre za najobsežnejši požar v zadnjih 80 letih.

Širjenje požara se je danes upočasnilo, saj se je veter nekoliko umiril, gasilci pa upajo, da ga bodo čez dan spravili pod nadzor.

Doslej je zgorelo najmanj 16.000 hektarjev rastlinja in borovih gozdov, kar je območje, večje kot celotno mesto Pariz, je po poročanju spletnega portala FranceInfo dejal vodja gasilske enote Christophe Magny.

Požar, ki se je na goratem območju Corbieres zaradi suše in močnega vetra hitro razširil, je zahteval tudi smrtno žrtev, tri osebe pogrešajo, 13 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi dva civilista in enajst gasilcev.

Požar je izbruhnil v vasi Ribaute v podeželjski in gozdnati pokrajini, ki je znana tudi po proizvodnji vina. Ogenj je med drugim uničil tudi več kot 800 hektarjev vinogradov. 

Preiskava, v kateri ugoavljajo, kaj je vzrok požara, ki je za seboj pustil požgano pokrajino polno pepela, še poteka, poroča AP. 

Požar, ki je uničil največje območje

Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev in 500 vozil, požar pa je prizadel petnajst občin. Uničil ali poškodoval je 36 domov, zgorelo je približno 40 vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Od leta 1949 je to nedvomno požar, ki je uničil največje območje," v Franciji, je dejal francoski notranji minister Bruno Retailleau.

Zaradi ugodnejših vremenskih razmer se danes požar širi nekoliko počasneje, je potrdil vodja gasilske enote Magny ter izrazil upanje, da bodo gasilci požar danes pravili pod nadzor.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo zagotovil, da so za pomoč pri gašenju požara "mobilizirani vsi viri države". Območje je v sredo obiskal tudi francoski premier Francois Bayrou, ki je požar označil za "katastrofo brez primere".

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo prek omrežja X sporočila, da bi Franciji pri omejevanju požarov lahko pomagali tudi evropski viri civilne zaščite. "Moje misli so s pogumnimi gasilci, ki se borijo proti ognju."

požar Francija Aude gasilci uničenje
Naslednji članek

Lažna medicinska sestra skrbela za več tisoč pacientov in celo napredovala

Naslednji članek

20-letnik ob reki Donavi ustanovil 'državo', Hrvati so ga deportirali

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dooomer
07. 08. 2025 17.41
Vemo, da je Pariz mesto.
ODGOVORI
0 0
