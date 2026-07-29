Požari v Grčiji še divjajo: umrli trije gasilci

"Dva gasilca sta umrla med opravljanjem dolžnosti," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal namestnik tiskovnega predstavnika gasilske službe. Po poročanju televizije ERT sta gasilca med gašenjem požara ostala ujeta v svojem vozilu v bližini mesta Retimno.

S požarom na otoku se trenutno bori okoli 150 gasilcev s 27 gasilskimi vozili in osmimi letali. Kot je za ERT dejal lokalni uradnik, požar še ni pod nadzorom. Gašenje pa otežuje veter.

"Veter nenehno spreminja smer, zelo lahko se zgodi, da ostaneš ujet," je povedal župan vasi Agios Vasileios Giannis Tatarakis in dodal, da so zaradi grožnje požara evakuirali šest vasi. Evakuacijo so med drugim odredili tudi za vas Agia Galini, zaradi česar naj bi po poročanju medijev premestili okoli 6000 turistov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.