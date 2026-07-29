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Požari v Grčiji še divjajo: umrli trije gasilci

Kreta, 29. 07. 2026 20.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Grški požari

Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je danes prav tako umrl gasilec.

"Dva gasilca sta umrla med opravljanjem dolžnosti," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal namestnik tiskovnega predstavnika gasilske službe. Po poročanju televizije ERT sta gasilca med gašenjem požara ostala ujeta v svojem vozilu v bližini mesta Retimno.

S požarom na otoku se trenutno bori okoli 150 gasilcev s 27 gasilskimi vozili in osmimi letali. Kot je za ERT dejal lokalni uradnik, požar še ni pod nadzorom. Gašenje pa otežuje veter.

"Veter nenehno spreminja smer, zelo lahko se zgodi, da ostaneš ujet," je povedal župan vasi Agios Vasileios Giannis Tatarakis in dodal, da so zaradi grožnje požara evakuirali šest vasi. Evakuacijo so med drugim odredili tudi za vas Agia Galini, zaradi česar naj bi po poročanju medijev premestili okoli 6000 turistov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Grški požari
Grški požari
FOTO: Profimedia

V zadnjih dneh je po vsej Grčiji izbruhnilo več deset gozdnih požarov, ki jih podžigajo močni vetrovi, a so jih gasilci večinoma uspeli zajeziti. Požari med drugim divjajo tudi na otokih Paros in Lezbos ter na polotoku Peloponez.

Pri mestu Kozani na severu Grčije je v torek zaradi poškodb, ki jih je utrpel v požaru, umrl 71-letni moški. Med gašenjem požara v bližini pristanišča Giteo na Peloponezu pa je danes po poročanju lokalnih medijev umrl gasilec.

V bližini mesta Plomari na otoku Lezbos se 50 gasilcev, 13 gasilskih vozil in šest letal bori s požarom, ki je izbruhnil v bližini odlagališča odpadkov. Na otoku Paros je medtem požar zdaj že pod nadzorom, oblasti pa so pred tem preventivno evakuirale deset vasi.

Grčija požari Kreta gasilci evakuacija

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