Požari v Kaliforniji: gasilci reševali tudi nekdanji ranč Ronalda Reagana

Čeprav je goreče območje vzdolž pacifiške obale redko poseljeno, požar ogroža več kot sto domov, z njim pa se bori več kot 1300 gasilcev. Alisal, kot so imenovali požar, je v ponedeljek izbruhnil na pobočjih okoli doline Santa Ynez in se širil proti morju, do zdaj je uničil več kot 15.000 hektarjev zemlje. Prekinjene so bile železniške povezave, zaprta je bila tudi avtocesta U.S. 101. Ta najpomembnejša avtocestna povezava bi lahko ostala zaprta do konca tedna, poroča The Guardian. Oblasti so napovedale evakuacijo stanovalcev, ki živijo na ogroženem območju.