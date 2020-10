Požari v Kaliforniji ne pojenjajo: na jugu evakuirali 100.000 ljudi

Podjetje Southern California Edison je medtem priznalo, da je za požar, ki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj po lokalnem času, bil kriv morda njihov daljnovod, in je že sprožilo preiskavo. Ognjeni zublji so hitro zajeli 29 kvadratnih kilometrov površin in se razširili v bližino mesta Irvine z 280.000 prebivalci. Zaradi silovitega vetra pri gašenju požara ne morejo uporabiti helikopterjev, sodeluje pa več večjih gasilskih letal. Dva gasilca, 26- in 31-letnik, sta bila pri boju z ognjenimi zublji huje poškodovana, oba sta utrpela opekline druge in tretje stopnje na več delih telesa in so ju nemudoma prepeljali v bolnišnico.