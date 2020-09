Požari v Kaliforniji ne pojenjajo, prihaja še vročinski val

Vročina pa ni edina nevarnost, ki ogroža ameriško zvezno državo. Analitiki z ameriškega ministrstva za kmetijstvo pričakujejo, da bosta sunkovit veter in nizka vlaga v začetku oktobra povzročila izjemno požarno nevarnost, še posebej, ker bo v zvezni državi huda suša.

V severnem delu zvezne države Kalifornija so oblasti razglasile rdeče opozorilo. "Tudi, če živite ob obali, boste v ponedeljek občutili vročino," je povedal meteorolog Drew Tuma , ki dela za televizijo ABC . Živo srebro naj bi se povzpelo do 42 stopinj Celzija.

Na severnem in v srednjem delu države naj bi najmočnejši vetrovi pihali v noči na soboto ter v nedeljo zjutraj, nato pa še v noči z nedelje na ponedeljek. Na jugu Kalifornije meteorologi v ponedeljek pričakujejo zelo vroče in suhe vremenske razmere s šibkimi do lokalno zmernimi vetrovi.