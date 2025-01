Ogenj v Kaliforniji: pogumna veterinarka pod streho vzela več kot 40 zapuščenih živali

Pogumna veterinarka iz Los Angelesa je sprejela na desetine živali, medtem ko so njihovi lastniki bežali pred požarom, pri čemer je žrtvovala svoje zdravje in varnost, da lahko skrbi za zapuščena bitja.

47-letna Annie Harvilicz je odprla svoj dom in prazno bolnišnico za hišne ljubljenčke več kot 40 psom in mačkam, pridružil pa se jim je tudi zajec po imenu Oreo, ker njihovi lastniki preprosto nimajo prostora ali sredstev, da bi ljubljenčke odpeljali s seboj, je povedala Harviliczeva za New York Post. Harviliczeva je objavila sporočilo na Facebooku, v katerem je ponudila namestitev živalim. Številni lastniki hišnih ljubljenčkov, ki so bežali pred požarom, so namreč imeli več mačk in psov in jih niso mogli odpeljati v hotele, kjer so začasno nastanjeni, je dejala.