Požari v Kaliforniji uničili 400.000 hektarjev ozemlja, zagorele 2000 let stare sekvoje

Več kot 14.000 gasilcev se bori s 585 požari, ki so do nedelje uničili že skoraj 400.000 hektarjev ozemlja. Ker so ponovno napovedani tudi močni vetrovi, se Američani bojijo, da bo ogenj ponovno dosegel tudi naseljena območja, poroča BBC.

Potem ko so v petek podvojili velikost, so se požari v soboto še naprej zmerno širili, gasilcem pa je do neke mere uspelo zajeziti ogenj. Za večino uničenja pa so sicer krivi trije veliki požari predvsem v gorskih in gozdnatih podeželskih območjih. Trenutno je največji požar LNU, ki je uradno požgal že 140.000 hektarjev, omejiti pa jim ga je uspelo le 17-odstotno.

V soboto so izdali naročilo za evakuacijo več tisoč ljudi na območju Bay v bližini San Joseja, ostale pa opozorili, naj bodo pripravljeni tudi sami v kratkem zapustiti svoje domove. Do zdaj je v požarih umrlo že vsaj šest ljudi, na tisoče so jih evakuirali. Vsaj 43 ljudi, vključno z gasilci, je bilo poškodovanih, več sto zgradb je zgorelo, več tisoč pa je ogroženih.

Tretji največji požar v zgodovini države

Guverner Kalifornije Gavin Newsomje v soboto dejal, da je požar SCU, ki so ga povzročile strele in se nahaja južno in vzhodno od San Francisca, tretji največji v zgodovini države. Na Twitter je objavil videoposnetek, na katerem je videti dim, ki se dviga nad gorečimi drevesi.