'Dokler bo dim v ozračju, je to zaskrbljujoče za Kanadčane in Američane'

Kljub obilnemu deževju, kanadskim požarom še ni videti konca. V prihodnjih dneh bodo nebo nad Kanado in ZDA zopet prekril dim, nad mesta pa se bo zopet spustila gosta megla. Močno deževje je namreč zaobšlo kraje, kjer so požari najbolj aktivni.

V Kanadi poteka najbolj uničujoča sezona požarov v zgodovini, saj na stotine požarov, ki gorijo od obale do obale, v ozračje še naprej pošilja ogromne količine dima. Debeli pasovi saj in dimnih delcev, ki so jih v zadnjem mesecu zajeli satelitski posnetki, so pokazali obseg onesnaženosti zraka, ki potuje proti jugu čez kanadsko mejo in v Združene države Amerike, zaradi česar je na nekaterih območjih države megleno nebo in opozorila o kakovosti zraka.

Kanadski uradniki pravijo, da je to najhujša sezona požarov v državi doslej, in pričakujejo, da bo kakovost zraka zaskrbljujoča vse poletje, dokler se bodo požari nadaljevali. Začelo se je zgodaj na bolj suhih tleh, kot je običajno, in se zelo hitro pospešilo, kar je izčrpalo gasilska sredstva po vsej državi, so povedali predstavniki gasilskih in okoljskih služb. Kanadski meteorolog za okolje in podnebne spremembe Steven Flisfeder je dejal, da se bo dim v naslednjih dneh razširil po Quebecu in Ontariu ter da se bo zaradi tega poslabšala kakovost zraka. "Dokler bodo požari in dokler bo dim v ozračju, bo to zaskrbljujoče ne le za Kanadčane, ampak tudi za Američane," je dejal Flisfeder.

Flisfeder je dejal, da bo dimno in megleno nebo ostalo, če padavine ne bodo dovolj pomagale gasilcem pri obvladovanju požarov. "Pomembno je poudariti, da največje količine dežja niso bile prejete na območjih, kjer je največ aktivnih gozdnih požarov." Najslabša kakovost zraka v ZDA ima trenutno območje Detroita, vendar bo kmalu to stanje doseglo tudi jug države, vse do Missourija in Kentuckya.

NASA medtem poroča, da je dim iz gozdnih požarov na severu Quebeca dosegel Evropo. Ameriška vesoljska agencija je sporočila, da so satelitski posnetki iz ponedeljka pokazali, da se dim širi čez severni Atlantski ocean do Iberskega polotoka, Francije in drugih delov zahodne Evrope. V državi je trenutno aktivnih 490 požarov, od tega jih 255 ni pod nadzorom. Kanada je že presegla rekord po požganih površinah. Skoraj v vsaki kanadski provinci gori. Po podatkih kanadske vlade je pogorelo rekordnih 80.000 kvadratnih kilometrov Kanade, kar je skoraj tako veliko kot Južna Karolina, poroča CBS. Na terenu je skoraj 1500 gasilcev iz drugih držav, vključno z ZDA, Avstralijo, Novo Zelandijo in Južno Afriko, Francijo, Mehiko, Španijo in Čilom.

"Ta sezona je bila brez primere," je dejal Flisfeder. Glavni zdravnik Ontaria Dr. Kieran Moore je ljudem predlagal, naj se to poletje navadijo vsakodnevno preverjati kakovost zraka. "To je zdaj naša nova norma, da preverjamo vse te parametre," je dejal Moore.