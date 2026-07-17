Vlak obtičal v ognjenem peklu: 'Obdani smo s plameni'

Dramatičen posnetek prikazuje posadko na vlaku, ki je obdan z ognjem. Plameni so le nekaj centimetrov stran od tirov. Eden od strojevodij v telefonskem klicu operaterja opozori, da je stanje izjemno resno in da se morajo čim prej premakniti. "Hitro pridite. Resno. Obdani smo s plameni."
Kanadske železnice so potrdile, da so bili v torek ustavljeni trije vlaki, poročajo lokalni mediji. Vse posadke so evakuirali, poškodovanih ni bilo.
Dim kanadskih požarov se sicer širi proti jugu v več ameriških zveznih držav, kjer so prav tako izdali opozorila glede kakovosti zraka.
Debela odeja dima je prekrila obzorja od Detroita in Toronta do New Yorka in po vsej Novi Angliji.
Oblasti severozahodne kanadske province Ontario so zaprosile zvezno vlado za dodatno pomoč, predvsem letalsko podporo pri evakuaciji odročnih skupnosti. Doslej so evakuirali 15 skupnosti. V provinci po zadnjih podatkih divja več kot 130 gozdnih požarov, od katerih jih najmanj 60 ni pod nadzorom.
Po navedbah premierja Ontaria Douga Forda pri gašenju sodeluje več kot 150 gasilskih enot in skoraj 50 letal za gašenje požarov.
Najhujšo sezono gozdnih požarov je Kanada doživela leta 2023, ko je pogorelo skoraj 18 milijonov hektarjev.
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