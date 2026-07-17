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Vlak obtičal v ognjenem peklu: 'Obdani smo s plameni'

Armstrong , 17. 07. 2026 12.01 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Vlak sredi ognja

V Kanadi divja več kot 800 gozdnih požarov, ki so letos uničili najmanj 1,9 milijona hektarjev površin, kar je skoraj toliko, kot znaša površina Slovenije. Požari ovirajo tudi železniški promet. V bližini mesta Armstrong v Ontariu se je sredi plamenov znašla posadka na vlaku in posnela prizore, ki spominjajo na pravi ognjeni pekel.

Dramatičen posnetek prikazuje posadko na vlaku, ki je obdan z ognjem. Plameni so le nekaj centimetrov stran od tirov. Eden od strojevodij v telefonskem klicu operaterja opozori, da je stanje izjemno resno in da se morajo čim prej premakniti. "Hitro pridite. Resno. Obdani smo s plameni."

Kanadske železnice so potrdile, da so bili v torek ustavljeni trije vlaki, poročajo lokalni mediji. Vse posadke so evakuirali, poškodovanih ni bilo.

Dim kanadskih požarov se sicer širi proti jugu v več ameriških zveznih držav, kjer so prav tako izdali opozorila glede kakovosti zraka.

Debela odeja dima je prekrila obzorja od Detroita in Toronta do New Yorka in po vsej Novi Angliji.

Oblasti severozahodne kanadske province Ontario so zaprosile zvezno vlado za dodatno pomoč, predvsem letalsko podporo pri evakuaciji odročnih skupnosti. Doslej so evakuirali 15 skupnosti. V provinci po zadnjih podatkih divja več kot 130 gozdnih požarov, od katerih jih najmanj 60 ni pod nadzorom.

Po navedbah premierja Ontaria Douga Forda pri gašenju sodeluje več kot 150 gasilskih enot in skoraj 50 letal za gašenje požarov.

Najhujšo sezono gozdnih požarov je Kanada doživela leta 2023, ko je pogorelo skoraj 18 milijonov hektarjev.

Kanada gozdni požari požar Ontario železnica

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Razumnež
17. 07. 2026 12.29
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