Vlak obtičal v ognjenem peklu: 'Obdani smo s plameni'

Dramatičen posnetek prikazuje posadko na vlaku, ki je obdan z ognjem. Plameni so le nekaj centimetrov stran od tirov. Eden od strojevodij v telefonskem klicu operaterja opozori, da je stanje izjemno resno in da se morajo čim prej premakniti. "Hitro pridite. Resno. Obdani smo s plameni."

Kanadske železnice so potrdile, da so bili v torek ustavljeni trije vlaki, poročajo lokalni mediji. Vse posadke so evakuirali, poškodovanih ni bilo.

Dim kanadskih požarov se sicer širi proti jugu v več ameriških zveznih držav, kjer so prav tako izdali opozorila glede kakovosti zraka.

Debela odeja dima je prekrila obzorja od Detroita in Toronta do New Yorka in po vsej Novi Angliji.