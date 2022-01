Opustošenje v Koloradu: 'Družine so imele le nekaj minut, da rešijo, kar lahko, in odidejo'

Oblasti domnevajo, da so ga zanetili daljnovodi, ki so se podrli na suho travo, nato pa se je ogenj v četrtek bliskovito razširil, predvsem zaradi vetra s hitrostjo več kot 160 kilometrov na uro.

Plameni so zajeli mesto Superior tik poleg Denverja, glavnega mesta Kolorada, in uničili najmanj 500 domov. Na varno je zbežalo več deset tisoč ljudi, o smrtnih žrtvah pa zaenkrat ne poročajo. Nekaj ljudi so sicer zaradi opeklin oskrbeli v lokalni bolnišnici.

"Končne številke bomo imeli šele pozno zvečer ali jutri, vendar v celoti pričakujemo, da bo izgubljenih domov vsaj 500 ali več," je v petek sporočil šerif okrožja Boulder Joe Pelle in dodal, da bi jih lahko bilo tudi 1000. Pelle je sicer opazil, da je ogenj gorel v nekakšnem "mozaiku" in nekatere predele mesta popolnoma opustošil, drugim pa prizanesel. Pohvalil je odziv skupnosti in hitro upoštevanju ukazov o evakuaciji, kar naj bi rešilo življenja.

"Katastrofa se je zgodila zelo hitro (...) v pol dneva. Številne družine so imele le nekaj minut, da spravijo vse, kar lahko – svoje hišne ljubljenčke, svoje otroke – v avto in odidejo," pa je dejal guverner Kolorada Jared Polis. "Vse se je zgodilo v trenutku," je dodal.

Snežno neurje pogasilo požar

Kolorado je nato v petek zajelo močno snežno neurje. Ponekod v državi pričakujejo tudi do 30 centimetrov snega. To pomaga gasiti požare, ki so sicer po umiritvi vetra večinoma ugasnili že sami od sebe zaradi pomanjkanja razpoložljivega goriva.

"Znotraj požarnega območja še vedno gorijo območja okoli domov in grmičevja, vendar ne pričakujemo, da bi se požar znova razširil," je dejal Pelle. Požari so prizadeli okoli 2400 hektarjev površin, večinoma v mestnih in primestnih območjih.

Predsednik ZDA Joe Biden je izjavil, da se v Koloradu dogaja velika katastrofa, in ukazal dodelitev zvezne pomoči Koloradu, so sporočili iz Bele hiše.