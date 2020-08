Požari v Koloradu: Kot bi mi pred očmi gorel dom, jaz pa sem nemočen

"Vse svoje življenje sem gledal, kako ta drevesa rastejo. Preživela so napade hroščev, sušo in močne snežne meteže. Zdaj so jih zajeli plameni. Plameni, ki lahko zlahka dosežejo hišo moje mame, sorodnikov, prijateljev, mojo hišo. Moja hči ne bo mogla odraščati s pogledom na lepoto, s katero sem odraščal jaz," je zapisal.

Številni prebivalci mest, ogroženih zaradi požarov v Koloradu, so zaradi uničujočega ognja povsem potrti. Na družbena omrežja so objavili fotografije in prijateljem zaželeli, da ostanejo varni. Med bolj čustvenimi je zapis Travisa Newcomb a iz mesta Glenwood Springs.

"Vidnost je zaradi dima skoraj nična"

Zahodna dva požara sta ustvarila veliko dima, ki se je razširil po državi in nasičil prednji razpon sicer precej gorate ameriške države.

"Dim je napolnil celo dolino in je tako gost, da je vidnost, predvsem zjutraj, skoraj nična,"pravi naša sogovornica, prebivalka Glenwooda, Lupita Ochoa. Povedala je, da so vsi avtomobili prekriti s pepelom. "Požari so začeli postajati največji, kar smo jih do zdaj imeli," je še dodala.

Velikost požara se je čez noč podvojila

Požar Grizzly Creek je bil v sredo zelo aktiven, čez noč se je skoraj podvojil, s tem pa začel ogrožati bližnja mesta, kot je Glenwood Springs. Številne prebivalce manjših okoliških mest so gasilci že začeli evakuirati, v primeru, da se požari ne umirijo kmalu, bodo morali evakuirati še prebivalce drugih bližnjih mest. Zaradi požara so zaprte avtoceste in manjše ceste, prebivalci pa morajo zato uporabljati veliko daljše obvoze.