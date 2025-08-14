Svetli način
Tujina

Uničujoči požari v Evropi terjali nove smrtne žrtve

Tirana, 14. 08. 2025 11.02 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA , L.M.
V Španiji je požar terjal tretjo smrtno žrtev, med gašenjem je umrl gasilec. Ognjeni zublji še vedno ogrožajo območja v Albaniji, kjer so oblasti evakuirale prebivalce. Razmere v Grčiji in Črni gori se nekoliko izboljšujejo, a ostajajo napete zaradi obsežnih požarov.

Po navedbah španskih oblasti, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je tretja smrtna žrtev letošnjih gozdnih požarov v državi gasilec, ki se je boril proti ognjenim zubljem v regiji Leon na severozahodu Španije.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je pred tem zaprosil Evropsko unijo za pomoč pri gašenju požarov, in sicer za dve letali za gašenje.

Po poročanju AFP je v Španiji letos divjalo že skupno 199 gozdnih požarov, ki so uničili več kot 98.700 hektarjev površin.

V Albaniji trenutno divja 37 požarov, najhuje pa je v okolici mesta Delvine na jugu države. Na satelitskih posnetkih je mogoče videti, da je celotno mesto obdano s širokim pasom ognja, ki se razteza na približno 25 do 30 kilometrov, poročanje albanskih medijev danes povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Požari v Albaniji
Požari v Albaniji FOTO: Profimedia

Oblasti so evakuirale prebivalce v delih osrednje in južne Albanije, že v torek pozno zvečer pa je umrl 80-letni moški, potem ko je izgubil nadzor nad ognjem, ki ga je zanetil na svojem vrtu. Požar se je hitro razširil na sosednje hiše in poškodoval osem ljudi, poroča AFP.

Požari so povzročili znatno škodo živinorejskemu in čebelarskemu sektorju. Policija trdi, da so mnogi požari podtaknjeni, albanski premier Edi Rama pa je v sredo na omrežju Facebook zapisal, da je policija samo v zadnjih 24 urah identificirala 14 piromanov.

V Grčiji razmere niso več tako dramatične kot minule dni, vendar pa se gasilci, prostovoljci in domačini še naprej borijo s številnimi požari po državi. Najhuje prizadeta območja so okolica pristaniškega mesta Patras, otoka Hios in Zakint ter del območja ob meji z Albanijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

požari v Grčiji
požari v Grčiji FOTO: AP

Gašenje iz zraka se je po navedbah gasilcev začelo ob prvem svitu, potem ko so ekipe na kopnem gasile vso noč. Na Zakintu je požar pod nadzorom, razmere so se izboljšale tudi v okolici tretjega največjega grškega mesta Patras, največji izziv za gasilce pa je požar na otoku Hios.

Z več intenzivnimi požari se je v zadnjih dneh spopadala tudi Črna gora, ki je zaprosila tudi za mednarodno pomoč pri gašenju.

požari v Črni gori
požari v Črni gori FOTO: Profimedia

Požari so po besedah direktorja črnogorskega direktorata za zaščito in reševanje Miodraga Bešovića najhujši v okolici Podgorice, kjer so ponoči ogrožali več naselij, lažje pa sta bila poškodovana dva gasilca. Gorelo je tudi v nekaterih drugih krajih v notranjosti države, stanje na obali pa je stabilno, danes poročajo podgoriške Vijesti.

Med gašenjem požara v Podgorici je v torek umrl vojak, zaradi česar je v Črni gori danes dan žalovanja. Še en se je huje poškodoval.

Jug Evrope je že več dni v primežu vročinskega vala, s temperaturami, ki ponekod presegajo 40 stopinj Celzija. Nekatere države so zaradi ekstremne vročine in nevarnosti požarov razglasile rdeče vremensko opozorilo.

Španija Albanija Črna gora Grčija požari
