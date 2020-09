Požari v ZDA: pogorela mesta, številne evakuacije in smrtne žrtve

North Complex je okrog jezera Oroville, 200 kilometrov severovzhodno od San Francisca, uničil več sto zgradb. Požar so najprej že 50-odstotno omejili, nato je zaradi suhega vetra s hitrostjo 72 kilometrov na uro pobesnel in povzročil uničenje na črti, dolgi 40 kilometrov.

Zdaj spet ogroža mesto Paradise, ki ga je leta 2018 požgal dotlej največji požar v zgodovini Kalifornije, v katerem je umrlo 85 ljudi in bilo uničenih 19.000 objektov. Požar je leta 2018 povzročil porušeni električni daljnovod in v sredo so preventivno izklopili elektriko. Zaradi tega prebivalci Paradisa niso imeli tekočih informacij in so se množično podali v evakuacijo, kar je povzročilo prometni infarkt.