Požari vidni tudi iz vesolja: 'Tudi s te ogromne razdalje je pogled grozljiv'

Jug Evrope se sooča s hudim vročinskim valom, zaradi suhega vremena pa po številnih državah divjajo obsežni požari. Gost dim, ki se ob tem vali proti nebu, pa so ujeli tudi številni vesoljski objektivi, ki spremljajo dogajanje na Zemlji. "Tudi z razdalje več sto kilometrov je pogled grozljiv. Kot vrsta moramo razmišljati o tem, kako lahko še naprej živimo v sožitju s svojim planetom in okoljem," je ob delitvi fotografij iz vesolja zapisal astronavt Thomas Pesquet.

Sredi hudega vročinskega vala in po mesecih suhega vremena se Turčija sooča z nekaterimi najhujšimi požari v zadnjih letih. V zadnjih sedmih dneh so v 30 turških provincah poročali o več kot 130 požarih. Večina požarov je izbruhnila vzdolž obale Sredozemskega morja, tudi Egejskega, nekaj jih je v letoviščih v okolici Antalye, Mugle in Marmarisa. "Ekstremni vremenski pojavi so zastrašujoči tudi na vesoljski postaji daleč stran od Zemlje; vemo, da sta njihova pogostost in velikost posledica globalnega segrevanja in da smo ljudje ogroženi," je ob delitvi fotografije požarov iz vesolja zapisal astronavt Thomas Pesquet. Dejal je, da je dim gozdnih požarov v Turčiji segel daleč v Sredozemlje, prav tako pa mu je skrb vzbudil orkan Elsa, ki je na Karibskih otokih pustošil prejšnji mesec.

Cilji trajnostnega razvoja načrtujejo sprejemanje nujnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom, je izpostavil. "Ko krožimo okoli Zemlje, pogosto vidimo posledice ekstremnih vremenskih razmer in tudi z razdalje več sto kilometrov je pogled grozljiv. Kot vrsta moramo razmišljati o tem, kako lahko še naprej živimo v sožitju s svojim planetom in okoljem," pravi Pesquet, ki je prepričan, da bi morali ljudje bolj poslušati strokovnjake na teh področjih. 31. julija 2021 je operacijski prikaz zemljevida (OLI) na Landsat 8 pridobil posnetke naravnih barv požarov v bližini obalnih mest Alanya in Manavgat. Evropska služba za obveščanje o gozdnih požarih je takrat poročala, da je v Turčiji letos zgorelo že več kot 136 tisoč hektarjev površin, kar je približno trikrat več od letnega povprečja.

Požare je 30. julija fotografiral tudi satelit Evropske vesoljske agencije Sentinel-3. Od 3. avgusta je po vsej Turčiji še vedno gorelo najmanj devet požarov. Spektroradiometer za slikanje z zmerno ločljivostjo (MODIS) na Nasinem satelitu Aqua je posnel širšo sliko v naravnih barvah. Dim se vali z območij v bližini Antalye in Marmarisa. Požare je pospeševal še močan veter, krepile pa so jih tudi visoke temperature, ki so se povzpele tudi nad 40 stopinj Celzija. Poleg tega je bila na prizadetih območjih nizka vlažnost.