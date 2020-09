Požari, ki podirajo rekorde: gasilci na robu zmogljivosti, a sezone še ni konec

Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na 35, a več deset ljudi je še vedno pogrešanih. Znanstveniki svarijo, da so za rekordne požare krive podnebne spremembe z naraščajočimi temperaturami in vse pogostejšimi sušnimi obdobji.

Že od 15. avgusta na ameriški zahodni obali divjajo gozdni požari, ki podirajo rekorde, in to kljub temu da se je vsakoletna jesenska sezona požarov šele dobro začela. V zveznih državah Kalifornija, Oregon in Washington je uničenih že vsaj 1,9 milijona hektarjev površin oziroma območje, večje od Londona ali New Yorka. Zgolj v Kaliforniji je do prvega tedna septembra pogorelo 26-krat večje območje v primerjavi s prejšnjim letom. V tej zvezni državi so sicer v zadnjih treh letih zabeležili pet najhujših požarov v zgodovini.

S požari, ki se širijo vse hitreje in pojavljajo pogosteje kot kadarkoli prej, se spopadajo preobremenjeni gasilci. Napori že terjajo svoj davek, a nič ne kaže na to, da se situacija umirja. V Kaliforniji trenutno gori 30 požarov. Na terenu se z njimi spopada 14.800 gasilcev. "To je ogromno ... To so vsi, vse, kar imamo," pravi Christine McMorrows kalifornijske agencija za gozdarjenje in zaščito pred požari Cal Fire.

Med njimi tudi James Bowroniz gasilske zveze v Oaklandu. V svojih treh desetletjih kot gasilec še nikoli ni videl, da bi naenkrat gorelo tolikšno število požarov, je dejal za Guardian. Nedavno se je vrnil iz 14-dnevnega boja s požarom SCU, ki je izbruhnil 18. avgusta, sedaj pa je že napoten v San Bernardino, kjer divja požar El Dorado. "Koronavirus in šolanje na domu prestavljata še dodatni stres," pravi Bowron. Z ženo, ki dela kot medicinska sestra, imata tri mlade hčerke, ki morajo zaradi pandemije ostati doma.

Zaradi samega obsega ter številčnosti požarov, ki divjajo istočasno, so gasilske ekipe razkropljene. Situacijo na terenu pa dodatno zapleta pandemija koronavirusa, ki se v ZDA že vse od spomladi ne umirja. Okužbe in karantene otežujejo prihod gasilcev iz drugih zveznih držav. Pomanjkanje pomoči in okrepitev iz drugih zveznih držav pa pomeni daljše in pogostejše izmene za že tako preobremenjene lokalne gasilce.