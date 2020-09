Požari znotraj arktičnega kroga letos povzročili rekordne izpuste CO2

Požari, ki so se letos razplamteli v arktičnem krogu, pri čemer nekateri še vedno niso povsem ukročeni, so že povzročili rekordne izpuste ogljikovega dioksida (CO2), s čimer so dodatno prispevali k ogljičnemu onesnaženju, ki ga mora človeštvo nujno zajeziti, opozarjajo pristojni v EU.

Po satelitskih podatkih se je ob nenadzorovanih gozdnih požarih v eni najhladnejših regij na svetu v ozračje v letošnjem letu doslej sprostilo 250 milijonov ton ogljikovega dioksida, kar je tretjino več od celotne lanske količine, ki je bila prav tako rekordna. Večina požarov je izbruhnila v Rusiji, sta v skupnem sporočilu navedla evropski sistem nadzora ozračja Cams in evropski center za srednjeročne vremenske napovedi. Satelitske slike sicer ne razkrivajo vzrokov za požare, mnogi, ki so se pojavili poleti, pa naj bi tleli že pozimi. Plamene naj bi obsežnih v predelih Sibirije spodbudilo nenavadno toplo vreme v kombinaciji z nizko vlago v tleh, kar je verjetno posledica globalnega segrevanja, pravi stroka. V okoljevarstveni organizaciji Greenpeace ob tem opozarjajo, da večine požarov v Sibiriji sploh ne gasijo.