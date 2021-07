Gozdni požari zajeli Sibirijo po najtoplejšem juniju v 133 letih

Na zahodni obali ZDA divjajo številni požari, največji je še vedno požar Bootleg v Oregonu, oblak dima pa je veter prinesel vse do New Yorka.

Ruska Sibirija je sicer vedno imela sezono požarov, a ta je bila zadnji dve leti še posebej intenzivna. Letošnji junij je bil po poročanju Sky News najtoplejši in najbolj suh od leta 1888. Tudi to je eden od razlogov, zakaj so se letošnji požari tako razbesneli. "Požari so se pojavili na severu Jakutije, na območju, kjer lani ni gorelo – tam ni gorelo še nikoli," je za CNN dejal pilot Svjatoslav Kolesov, ki pa v oblaku dima, ki je zajel regijo, ne more leteti.

Vidi pa iz prve roke to, na kar so znanstveniki opozarjali že leta – požari postajajo večji in intenzivnejši, zajeli so tudi območja, kjer požarov prej ni bilo.

K temu sicer prispeva več dejavnikov, a glavni so podnebne spremembe. Večina Evrope, zahod ZDA, jugozahodna Kanada ter predeli Južne Amerike so imeli junija izredno suhe vremenske razmere, kažejo podatki službe Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb. Gozdni požari v Jakutiji so do sedaj zajeli območje, veliko za skorajda 5 milijonov nogometnih igrišč, še navaja CNN.