Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ogenj dobiva zagon: nastala je požarna fronta, razglasili izredne razmere

Madrid, Pariz, 25. 07. 2026 10.04 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Izredne razmere zaradi požarov v Španiji

Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že okoli 200.000 ljudi.

Španska vlada je v regiji Madrid in bližnji provinci Ávila razglasila izredno stanje, sploh prvič zaradi požarov.

Danes ponoči so se požari ob velikih naporih gasilskih služb sicer malo širili, je zjutraj sporočila regionalna vlada v Madridu. 10 vasi so evakuirali, prebivalcem še treh pa naročili, naj ostanejo doma.

Čeprav se je intenziteta požarov ponoči nekoliko zmanjšala, je za soboto spet napovedan močan veter. Trenutno gori približno 50 kilometrov jugozahodno od Madrida, kjer se že vidi dim. 

Španija je prek mehanizma EU za civilno zaščito zaprosila za štiri gasilska letala za gašenje požarov. Grčija je že potrdila, da bo poslala dve gasilski letali Canadair.

Samo z območij na jugozahodu Francije, kjer so požari že opustošili 14.000 hektarjev, je bilo evakuiranih več kot 140.000 ljudi.

"Požari, ki divjajo po naši državi, so dosegli raven, kakršne še nikoli nismo videli," je v soboto sporočil francoski premier Sébastien Lecornu.

španija francija požar

Tate je (ne)pomemben: 'Vzemi mačeto, udari jo v obraz in jo primi za vrat'

24ur.com Zaradi požara na jugu Francije evakuirali 10.000 ljudi
24ur.com Gozdni požar v Franciji ušel nadzoru, ogenj že v sosednjem departmaju
24ur.com Po Evropi še naprej divjajo požari, narava s padavinami ne bo pomagala rešiti suše
24ur.com Evropa v plamenih: tisoče evakuiranih, dim viden iz vesolja
24ur.com Obsežen požar pri Dravogradu: ogenj pod nadzorom, pomagalo letalo
24ur.com Požar pri Šibeniku pod nadzorom, ponoči na terenu 140 gasilcev
24ur.com Znova se je razplamtel požar pri Splitu, gašenje otežuje veter
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motomar123
25. 07. 2026 10.27
gori španija francija gori nafta v ukraini rusiji iranu evropa pa pritrjuje zamaške na plastične flaše
Odgovori
0 0
borjac
25. 07. 2026 10.17
Iz NATA pa Trump in Rutte sporočajo naj države pripravijo 5 % za obrambo proti Rusom , Kitajcem , Irancem ..... MISLIM DA BI MORALI TEH 5 % , PLUS ŠE 5 % , NAMENITI ZA OBRAMBO PRED POŽARI IN POPLAVAMI , KAJTI TILE NAS BODO UNIČILI , NE PA RUSI ???
Odgovori
+1
2 1
MacDonald
25. 07. 2026 10.27
Bravo!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
dominvrt
Portal
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
okusno
Portal
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820