Ogenj dobiva zagon: nastala je požarna fronta, razglasili izredne razmere

Španska vlada je v regiji Madrid in bližnji provinci Ávila razglasila izredno stanje, sploh prvič zaradi požarov.

Danes ponoči so se požari ob velikih naporih gasilskih služb sicer malo širili, je zjutraj sporočila regionalna vlada v Madridu. 10 vasi so evakuirali, prebivalcem še treh pa naročili, naj ostanejo doma.

Čeprav se je intenziteta požarov ponoči nekoliko zmanjšala, je za soboto spet napovedan močan veter. Trenutno gori približno 50 kilometrov jugozahodno od Madrida, kjer se že vidi dim.

Španija je prek mehanizma EU za civilno zaščito zaprosila za štiri gasilska letala za gašenje požarov. Grčija je že potrdila, da bo poslala dve gasilski letali Canadair.