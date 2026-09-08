'Požarni zidovi so brezpredmetni, pogasiti je treba ogenj'

AfD je konec tedna v Saški-Anhalt zmagala s 43,8 odstotka glasov in le za nekaj poslanskih sedežev zgrešila absolutno večino. CDU, ki je pred petimi leti dobila 37,1 odstotka glasov, je padla na zgodovinsko nizkih 17,2 odstotka. Posledice so bile hitre. Dosedanji deželni predsednik CDU in ministrski predsednik Sven Schulze je napovedal volitve novega vodstva stranke konec novembra oziroma v začetku decembra, sam pa za zdaj ne namerava ponovno kandidirati. CDU se po njegovih besedah seli v opozicijo. Za vodenje stranke se je že ponudil podpredsednik poslanske skupine CDU/CSU v Bundestagu Sepp Müller. "Povrniti moramo verodostojnost," pravi in napoveduje obrambo demokracije "na sredini".

Toda prav Müller je tik pred volitvami odprl eno najbolj občutljivih vprašanj v CDU – kaj storiti, če AfD na volitvah prepričljivo zmaga. Müller je nekaj dni pred glasovanjem dejal, da ima ob uresničitvi takratnih anketnih napovedi vodilni kandidat AfD Ulrich Siegmund mandat za sestavljanje vlade. Po volitvah je vztrajal: "Mi nimamo mandata za sestavo vlade. Zdaj ga ima AfD." To je razjezilo Merza. Kancler in predsednik CDU je po volilnem polomu javno okrcal strankarskega kolega. Dejal je, da v vodstvu stranke nihče ni razumel, zakaj je podpredsednik poslanske skupine le nekaj dni pred volitvami lastnemu vodilnemu kandidatu "zaril nož v hrbet". Müller mu zdaj vrača. "Ne strinjam se z izjavo našega zveznega predsednika, predvsem pa se z njo ne strinja široka večina naše deželne stranke," je dejal. Vztraja, da mora CDU po zgodovinskem porazu ponovno postati verodostojna, to pa po njegovem pomeni tudi spoštovanje lastnih načel. "Za nas je jasno: ne z desnimi in ne z levimi," je danes ponovil za RTL in ntv. CDU po njegovem ne sme sodelovati niti z AfD niti z Levico. "Ne bo sodelovanja s skrajno levico in ne more biti sodelovanja s skrajno desnico," je dejal in dodal besedno igro: "Kdor je odprt na vse strani, ne tesni dobro."

Nemški kancler Friedrich Merz FOTO: AP

Toda kako potem sploh sestaviti vlado? Müller je prepričan, da iz CDU ne bo prestopnikov, ki bi AfD zagotovili manjkajoče glasove za večino. O tem se sicer ugiba že več mesecev, posamezni politiki AfD pa so trdili, da potekajo pogovori s poslanci CDU. Dokazov za te navedbe ni. AfD medtem išče prav glasove zunaj lastne poslanske skupine. Siegmund pravi, da se pogovarjajo z drugimi frakcijami in posameznimi poslanci, cilj pa je čim hitreje oblikovati stabilno večino.

Avstrijci gledajo čez mejo: 'Pomembneje je pogasiti ogenj'

Dogajanje v Nemčiji pa zelo pozorno spremljajo tudi v sosednji Avstriji, kjer ima močno podporo AfD podobna FPÖ Herberta Kickla. Odzivi avstrijskih parlamentarnih strank na rezultat AfD se politično razlikujejo, diagnoza pa je presenetljivo podobna: nezadovoljstvo in negotovost med volivci sta postala tako velika, da zgolj opozarjanje pred skrajno desnico ne bo dovolj. Najbolj neposredno je to povedal generalni sekretar konservativne ÖVP Markus Gstöttner. "Kickl in njegovi prijatelji po vsej Evropi živijo od tega," je dejal o nezadovoljstvu volivcev. Še bolj jasno mnenje pa ima o nemških poskusih omejevanja AfD. "Razprava o požarnih zidovih se mi zdi brezpredmetna. Pomembneje je pogasiti ogenj." "V tem primeru ogenj najbolje pogasimo z dobro politiko, ki govori o neprijetnih resnicah in rešuje probleme," je dejal. Kot ključne ukrepe vidi jasno migracijsko politiko, nižje davke, manj regulacije in odločno krepitev evropske konkurenčnosti. Hkrati ÖVP zavrača FPÖ in AfD kot rešitev. Gstöttner jima očita politiko, obrnjeno v preteklost, evroskepticizem in nezadostno distanciranje od ekstremizma.

Veselje v štabu AfD FOTO: AP

Zeleni: Ne gori več samo alarm, gori streha

Predsednica avstrijskih Zelenih Leonore Gewessler uporablja isto prispodobo, vendar precej bolj dramatično. "Če skrajno desna in protiustavna stranka v eni od nemških zveznih dežel dobi takšno podporo, to ni več opozorilni signal. Streha gori." SPÖ medtem odgovor vidi v boju proti draginji, zaščiti delovnih mest ter krepitvi javnega zdravstva in šolstva. Liberalni NEOS pa opozarja, da se sile, ki zavračajo liberalno demokracijo in pravno državo, ne krepijo le v Nemčiji, ampak po vsej Evropi.

'Demokratična beseda ljudstva'