'Pozdravljeni doma': v ZDA pripeljali 200 Afganistancev, ki se bojijo maščevanja talibanov

S tem pa so se pridružili že približno 70.000 afganistanskim državljanom, ki so se od leta 2007 preko posebnega vizumskega programa naselili v ZDA.

Gre za prvega od več načrtovanih evakuacijskih letov, s katerimi bodo Američani ob dokončnem umiku svoje vojske po 20 letih 'večne' vojne, v državo pripeljali Afganistance, ki so sodelovali z njihovo vojsko. Na prvem letu jih je bilo 221, med njimi tudi 57 otrok in 15 dojenčkov, navaja AP. Pristali so v mestu Dulles v ameriški Virginiji, v naslednjih tednih pa jih bodo naselili po vsej državi.

Ameriški predsednik Joe Biden je let označil za "pomembno prelomnico pri izpolnjevanju obljub tisočim Afganistancem, ki so služili skupaj z ameriškimi vojaki in diplomati v zadnjih 20 letih v Afganistanu". Ob tem se je zahvalil "pogumnim Afganistancem, ki so stali ob strani ZDA. Danes sem ponosen, da jim lahko rečem: Pozdravljeni doma."

Bidnova administracija je celotno operacijo, ki ima močno podporo vseh političnih strani, poimenovala 'Operation Allies Refuge'. Ameriški kongres je tako z veliko večino potrdil zakonodajo, z njo pa 8000 dodatnih viz in 500 milijonov ameriških dolarjev za celotni program za Afganistance.

Prav prevajalci in drugi sodelavci Američanov so bili v preteklosti že tarča maščevanja talibanov, ki ob umiku ameriških sil zavzemajo vse večje predele Afganistana, nadzorovali pa naj bi že 90 odstotkov meje.

Spomnimo, da je Biden v začetku leta oznanil umik vojaški sil iz najdlje trajajoče ameriške vojne, simbolno do 11. septembra letos. Umik sil naj bi bil sicer zaključen že nekoliko prej.