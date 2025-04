'Pozdravljeni, vaše stanovanje je brez lastnika'

Nova pravila, ki so jih uvedle ruske oblasti na zasedenih območjih, otežujejo vrnitev ukrajinskim državljanom. Ti se morajo namreč fizično zglasiti na uradih, kar pomeni pot preko Rusije, varnostne preglede, zapletene birokratske postopke in potencialno tudi sprejem ruskega državljanstva.

Po podatkih organizacije Human Rights Watch je med 86-dnevnim obleganjem mesta umrlo več kot 8000 ljudi. Uničenih ali poškodovanih je bilo 93 odstotkov oz. 443 večnadstropnic v mestu. Po podatkih ruskih oblasti so obnovili več kot 70 stanovanjskih blokov, v teku pa so številna infrastrukturna dela. Kljub temu domačini opozarjajo, da veliko pomanjkanje stanovanj ostaja.

Nov ruski zakon uveljavlja številne birokratske postopke, ki ukrajinskim lastnikom stanovanj otežujejo uveljavljanje lastninskih pravic. Poleg 2200 domov, ki naj bi jih mestne oblasti zasegle, jih je bilo določenih še 3550 za morebitno zaplembo, kažejo dokumenti, ki jih analizira BBC.

Britanski novinarji so govorili s Halino, eno od več kot 200.000 prebivalcev, ki so mesto zaradi vojne zapustili. Uradnih podatkov ni, vrnila naj bi se približno tretjina. Halina je povedala, da so njen blok močno poškodovale tankovske granate. Sosedje so ji dejali, da so bila "okna in vrata" stanovanja popravljena in da sedaj ljudje tam živijo brez njenega dovoljenja. Boji se, da ji bodo zasegli stanovanje. "To je legalizirana kraja lastnine," je dejala.

Ruski uradniki uporabljajo oznako "brez lastnika" za opis domov, za katere pravijo, da niso v uporabi ali nimajo zakonitega lastnika – gre za lastnino, ki ni registrirana na ruskih uradih. Uradni dokumenti, objavljeni na spletni strani proruske administracije, kažejo zapleten postopek, ki vodi do zasega nepremičnin, potem ko jih kot prostore brez lastnika prijavijo lokalni inšpektorji ali prebivalci, piše BBC.

V 10 dneh po začetnem poročilu ruski organi oblasti na svojem spletnem mestu objavijo obvestilo, v katerem je navedeno, da ima nepremičnina "znake, da je brez lastnika". Nato se mora lastnik pojaviti v Mariupolu z lastniškimi dokumenti in ruskim potnim listom. V pravilih sicer dodajajo, da sprejemajo tudi druge oblike osebnih izkaznic.

Če se lastnik osebno ne pojavi v 30 dneh po objavi seznama, začnejo organi nepremičnino evidentirati kot "brez lastnika". Potem ko je nepremičnina vpisana v register "brez lastništva", oblasti čakajo tri mesece, preden zahtevajo sodni nalog za prenos nepremičnine v last mesta.