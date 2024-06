Poziranje z jurišno puško britanskega veleposlanika stalo službe

Financial Times je poročal, da se je incident zgodil aprila letos med uradnim obiskom mehiških zveznih držav Durango in Sinaloa, kjer domujejo vplivne kriminalne združbe. Na posnetku, ki ga je objavil anonimnež na družbenem omrežju X, britanski veleposlanik Jon Benjamin v vozilu poseže po juriški puški in jo usmeri v uslužbenca veleposlaništva, domačina, ki je sedel na zadnjih sedežih. "V kontekstu vsakodnevnih umorov v Mehiki, ki jih izvršujejo preprodajalci mamil, si drzne šaliti," je ob posnetku zapisal anonimnež.

Po poročanju Guardiana naj bi strelno orožje pripadalo varnostniku, ki je na poti spremljal diplomata, kmalu po incidentu pa je bil odpuščen. Zdaj je enaka usoda doletela tudi britanskega veleposlanika. "Zavedamo se incidenta in smo ustrezno ukrepali," je komentiral tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva.