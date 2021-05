Poziv iz EU: 'Vzrok te absurdne tragedije naj se razjasni čim prej'

Kot smo poročali včeraj, se je na severu Italije zgodila tragična nesreča: z jeklene vrvi se je odtrgala nihalka in zgrmela v globino. V kabinski žičnici je bilo skupno 15 oseb, od tega jih je 14 umrlo, petletni otrok pa je v kritičnem stanju v bolnišnici v Torinu, kamor so ga, skupaj z dveletnim bratcem, ki je sinoči poškodbam žal podlegel, prepeljali s helikopterjem. Gre za otroka izraelskih staršev, ki so v nesreči prav tako umrli.

"Pustite me na miru, pustite me na miru,"je po poročanju italijanskega časnikaLa Repubblicaob prihodu v bolnišnicojokal petletnik. Družina se je pred kratkim preselila iz Jeruzalema, od koder so pobegnili pred vojno vihro. Na nedeljski izlet so odšli skupaj s sorodniki, ki so jih obiskali v Italiji. Sedemdesetletna babica in dedek sta v nesreči prav tako izgubila življenje.

Med žrtvami so tudi devetletni otrok iz Italije, pa dva mlada para, stara med 20 in 30 let.

Nesreča se je zgodila v nedeljo na žičnici, ki prevaža potnike iz letoviškega mesta Stresa ob obali jezera Maggiore na vrh približno 1500 metrov visoke gore Mottarone v deželi Piemont. Dvajsetminutna vožnja je priljubljena med turisti, na vrhu pa je mogoče občudovati lep razgled na Alpe.

Kot je sporočilo italijansko ministrstvo za promet, se je nesreča zgodila okoli 12.30, ko je bila kabina s skupno 15 ljudmi na krovu od vrha oddaljena približno 100 metrov. Fotografije s prizorišča prikazujejo razbitine kabine, ki ležijo na strmem gozdnatem pobočju.