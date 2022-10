Na poziv javnosti: italijansko ministrstvo bo z zidu snelo Mussolinija

Italijansko ministrstvo se je na kritike sindikatov že odzvalo. Dejali so, da bodo portret Benita Mussolinija z zidu ministrstva za gospodarski razvoj umaknili. "Da bi se izognili sporom in izkoriščanju," so še pripisali.

Doprsni portret diktatorja je sicer del umetniške zbirke nekdanjih italijanskih ministrov za gospodarski razvoj, ki so jo javnosti predstavili v okviru praznovanja 90. obletnice obstoja stavbe, v kateri ima sektor prostore. Zasnoval jo je slavni fašistični arhitekt Marcello Piacentini. Mussolini je del zbirke, saj je leta 1932 zasedal položaj ministra za podjetja, kot se je takrat imenoval oddelek.

Z ministrstva so tudi sporočili, da se v vladnih prostorih nahaja še ena fotografija znamenitega diktatorja, in sicer v kabinetu predsednika vlade. Tam je del stalne zbirke dosedanjih premierjev. Mussolini je državo vodil od leta 1922 do 1943.

Medtem se je zaradi podobe na zidu razburil tudi nekdanji desnosredinski voditelj in minister za industrijo Pier Luigi Bersani, katerega portret prav tako krasi steno ministrstva. V preteklosti je že večkrat protestiral, saj se ne želi pojavljati ob Mussoliniju. Medtem se je na vlado obrnil tudi prek Twitterja. "Vljudno prosim, da se mojo fotografijo odstrani," je tvitnil.