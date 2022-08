Poziv Natu: 'Zaščitite Srbe, če ne, bomo to storili sami'

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril Nato, naj zaščiti srbsko manjšino na Kosovem. "V nasprotnem primeru bomo to naredili sami," je dejal. Napetosti v balkanski soseščini naraščajo, vse odkar je Priština naznanila, da bodo vstop na Kosovo prepovedali osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami in prepovedali srbske registrske tablice.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da z ukrepi Priština želi izriniti Srbe z območja Kosova. "To pa je stvar, za katero ne bom dovolil, da se uresniči. Ne bomo imeli srbskih beguncev in naše ljudi bomo zaščitili pred preganjanjem in pogromi. Če tega ne bo storil Nato, bomo to naredili sami," je dejal Vučić po srečanju s predstavniki Srbov na Kosovu.

Kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta bila neuspešna pri doseganju dogovora o manjšanju napetosti med državama. Srbski predsednik je zato pozval Nato, naj "zaščiti Srbe na Kosovem pred pregonom". FOTO: AP

Do Vučićevega poziva Natu je prišlo po tem, ko srbski predsednik in kosovski premier Albin Kurti na pogovorih pod okriljem Evropske unije nista dosegla dogovora za umiritev napetosti med državama. Po besedah Vučića kosovska stran v Bruslju ni sprejela nobenega predloga Beograda, med katerimi je bila denimo uvedba statusno nevtralnih registrskih oznak. Priština vztraja pri kosovskih označbah. Ker so bili pogovori za manjšanje napetosti neuspešni, so se Natove mirovne enote razporedile po glavnih cestah na severu Kosova. Ob aktivaciji mirovnih enot so v Natu dejali, da so pripravljeni zaščititi svobodo gibanja obeh strani.

Enote kosovske policije, ki so nameščene blizu severne meje s Srbijo, je v nedeljo obiskal kosovski notranji minister Xhelal Svecla. "Želim si, da ob novih ukrepih, ki bodo v veljavo stopili prvega septembra, ne bo nobenih težav. Naš interes je ohraniti to zemljo, ki je naša, in se ji ne odreči za nobeno ceno," je dejal minister. Medtem zahodne države skrbi, da bi Rusija spodbudila Srbijo k oboroženi intervenciji na severu Kosova. Takšna intervencija bi namreč dodatno destabilizirala Balkan in vsaj delno preusmerila pozornost z vojne v Ukrajini na Balkan, poroča portal Euronews.