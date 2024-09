Poziv Srbiji iz filmskega sveta: Ne izročite Andreja Gnjota

Ne izročite Andreja Gnjota Belorusiji, Srbijo pozivajo filmski ustvarjalci in drugi avtorji iz vse Evrope, med njimi igralka Juliette Binoche in Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič. Prepričani so, da ga tam čakajo zapor, mučenje in celo smrt. 42-letnega režiserja, ki je postal trn v peti Aleksandru Lukašenku, so v Srbiji prijeli na podlagi tiralice, ki jo je Interpol nato umakni, že v torek pa naj bi odločali o njegovi usodi.

Andrej Gnjot FOTO: osebni arhiv icon-expand

Vsaj 70 režiserjev, igralcev in drugih ustvarjalcev je na Srbijo naslovilo javno pismo, v katerem jo pozivajo, naj beloruskega režiserja Andreja Gnjota ne izroči Minsku, kjer mu grozijo "zapor, mučenje in celo smrtna kazen". Pobudnik pisma je v Veliki Britaniji delujoči beloruski igralec Mitja Savelau, med podpisniki pa francoska igralka in predsednica Evropske filmske akademije Juliette Binoche, beloruska Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič, ruski režiser Kiril Serebrenikov in ukrajinski režiser Oleh Sencov, ki je bil prej politični zapornik v Rusiji, poroča Guardian. "Znano je, da je med protesti po volitvah leta 2020 delal dokumentarne posnetke, snemal pa je tudi pozive športnikov k svobodnim in poštenim volitvam. Beloruski avtoritarni režim ga preganja zaradi teh dejavnosti," opominjajo srbske oblasti, ki naj bi jutri odločale o usodi 42-letnika.

Prijeli so ga lani na podlagi tiralice, ki jo je Interpol izdal na zahtevo Minska. Gre za že znano taktiko režima Aleksandra Lukašenka, je opozoril Savelau in spomnil, da so jo sicer neuspešno poskušali uporabiti tudi proti opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski.

Mislim, da me čaka smrt. In tako je še najbolje. Alternativa smrtni kazni je 20, 25 let zapora, kar pomeni grozljivo mučenje. Sicer pa vemo za vsaj 25 primerov smrti političnih zapornikov v Belorusiji. To je nekako uradna številka. Neuradno je seveda veliko huje. Veliko ljudi namreč o tem ne želi govoriti, molčijo celo svojci, mame, očetje, bratje ... Svojci, ki živijo v Belorusiji, so namreč pod strašnim pritiskom, utišani so. Andrej Gnjot v pogovoru za 24ur.com

Interpol je tiralico proti Gnjotu pozneje umaknil, a srbske oblasti se sklicujejo na določila izročitvene pogodbe med Srbijo in Belorusijo iz leta 2019 ter na spise beloruskih oblasti o Gnjotovem primeru, ki so bili dostavljeni Srbiji. V odločbi piše, da ga pravosodni organi Belorusije iščejo zaradi davčne utaje okoli 300.000 evrov. Beloruske oblasti, kot piše v odločitvi višjega sodišča v Beogradu, trdijo, da je v davčno napoved vnesel lažne podatke, da bi znižal davek, s čimer je Belorusiji povzročil škodo v posebno velikih zneskih. Gnjot te obtožbe označuje za lažne, češ da gre za sistemski mehanizem pregona političnih nasprotnikov s strani režima v Minsku, srbskim oblastem pa je doslej v svoj zagovor predložil že več kot 70 različnih dokumentov. Med njimi so poročila organizacij za zaščito človekovih pravic o razmerah v Belorusiji, peticije za njegovo izpustitev in mednarodne resolucije, ki kritizirajo beloruski režim. "Razumel sem, da me najbrž iščejo. Drži pa, da nihče ni verjel, da bodo za to izkoristili Interpol. Verjeli smo, da se moram samo izogibati Belorusiji, Rusiji, nekdanjim državam Sovjetske zveze – pa bom varen," je svojo naivnost priznal v pogovoru za 24ur.com. Sedem mesecev je bil v priporu v osrednjem beograjskem zaporu, nato so mu odobrili hišni pripor. Za to, da tam tudi ostane, skrbi sledilna naprava. Junija je sodišče že odobrilo njegovo izročitev režimu, ki ga preganja, jutri naj bi odločili o njegovi pritožbi. In s tem njegovi usodi. Če bodo izročitev podprli, je njegovo zadnje upanje veto srbskega pravosodnega ministra.

Med tistimi, ki pozivajo, naj ga ne izročijo, je tudi Amnesty International. "Nihče, ki je vpleten v dejavnosti, kritične do beloruskih oblasti, v nobenem primeru ne bi smel biti izročen administraciji Aleksandra Lukašenka," je dejala direktorica za vzhodno Evropo in srednjo Azijo Marie Struthers. K njegovi izpustitvi je 13. junija pozvala tudi Evropska unija, a bila preslišana. Morda ji bo jutri srbsko sodišče vendarle prisluhnilo. Kdo je Andrej Gnjot?

Andrej Gnjot FOTO: osebni arhiv icon-expand