Poziv Ukrajincem: napolnite električne naprave in se založite z vodo

Operater omrežja Ukrenergo je sporočil, da bodo izpadi v četrtek trajali do štiri ure po vsej državi. Prav tako so Ukrajince pozvali, naj se v pripravah na izpad elektrike založijo z vodo in poskrbijo za "tople nogavice in odeje ter objeme za družino in prijatelje", poroča BBC.

"V četrtek bomo uvedli nadzorovane in preračunane omejitve porabe, da bi zagotovili uravnoteženo delovanje sistema," je so v izjavi na družbenih omrežjih zapisali pri Ukrenergu in dodali, da ne izključujejo možnosti, "da bomo z nastopom hladnega vremena še pogosteje prosili za vašo pomoč."

Po oceni Volodimirja Zelenskega je bilo zaradi ruskih zračnih napadov v zadnjih dneh poškodovanih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn. Pri Ukrenergu pa menijo, da je bilo v zadnjih desetih dneh na energetske objekte izvršenih več napadov kot v celotnem predhodnem obdobju od ruske invazije 24. februarja.

Izpadi električne energije so že prizadeli dele glavnega mesta Kijev in številne ukrajinske regije. Infrastruktura je poškodovana po vsej Ukrajini, tudi v mestih, kot je Lvov na zahodu - daleč stran od spopadov.