Poziv voditeljev članic EU in zalivskih držav: 'Takojšnja prekinitev ognja v Gazi'

"Pozivamo k celovitemu izvajanju resolucije VS ZN 2735, vključno s takojšnjo, popolno in celovito prekinitvijo ognja," piše v izjavi.

Voditelji članic EU, med njimi premier Robert Golob , in šesterice članic Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC) so v danes sprejeti skupni izjavi pozvali k spoštovanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki vključuje predlog za končanje vojne v Gazi v treh fazah.

Voditelji so se poleg tega zavzeli za izpustitev talcev, ki jih je Hamas zajel med vdorom v Izrael pred enim letom, ter izmenjavo palestinskih zapornikov. Prav tako je treba po njihovem mnenju zagotoviti takojšnjo in neovirano razdelitev humanitarne pomoči civilistom v palestinski enklavi.

Poudarili so zavezanost uresničitvi pravice Palestincev do samoodločbe v okviru rešitve dveh držav, pri čemer bi Izrael in Palestina sobivala v miru v okviru meja iz leta 1967. Vrh EU-GCC je obenem izrazil zaskrbljenost zaradi nedavne nevarne zaostritve razmer v Libanonu, ki je po Tanijevih besedah še otežila pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi.

Voditelji EU in zalivskih držav so pozvali k okrepitvi mednarodnih in regionalnih naporov za dobavo humanitarne pomoči Libanonu, pa tudi k takojšnji prekinitvi ognja v spopadih med izraelsko vojsko in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah.

"Pozivamo tudi k zadržanosti, umiritvi napetosti in preprečitvi razširitve konflikta na širšo regijo," so še zapisali. Poudarili so potrebo po izvajanju resolucije VS ZN 1701. Ta med drugim poziva k popolni prekinitvi sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom ter umiku izraelskih sil iz Libanona. Hkrati na jugu države predvideva prisotnost zgolj libanonske vojske in mirovne misije ZN Unifil.