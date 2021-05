Pozivajo k 'pomladni revoluciji', vojska ubila najmanj pet ljudi

Združenje za pomoč političnim zapornikom je objavilo, da so varnostne enote doslej ubile najmanj 759 protestnikov, več kot 4500 so jih aretirali.

Kljub krvavi represiji Mjanmar že tri mesece pretresajo skorajda vsakodnevne demonstracije. Ulice številnih mest, med drugim v Mandalaya in Yangona, so tudi danes preplavili protestniki, ki vztrajajo pri nasprotovanju vladi vojaške hunte ter zahtevah po demokraciji in ponovni vzpostavitvi civilnih oblasti.

Spopadi med mjanmarsko vojsko in oboroženimi uporniki so v zadnjih dneh z domov pregnali na stotine civilistov, ki so se zatekli čez mejo v sosednjo Tajsko. Do zdaj je svoj dom zapustilo že okoli 30.000 civilistov.

V Mjanmaru je vojska v začetku februarja z udarom prevzela oblast, zaprla politične voditelje in zaključila kratkotrajno obdobje demokracije. Vse odtlej v državi potekajo protesti, ki jih vojska nasilno zatira.