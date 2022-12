'Pozivam svojega sina, naj se preda, to je najpametnejša rešitev'

"Trenutno je za vse nas najpomembnejše, da je s poškodovanim policistom vse v redu. Kontaktiral sem tudi njegovo družino, saj se nima smisla skrivati. Družina policista je bila med pogovorom z mano korektna, povedali so, da je mladi fant bolje, da ni v življenjski nevarnosti in da komunicira, kar nam je tudi najpomembnejše," je dodal Božić.

"Sina pozivam, naj se preda, to je najpametnejša rešitev zanj," je dejal oče. "Boji se povračilnih ukrepov, to pa je tudi največja ovira pri njegovi predaji. Takoj je sestro vprašal, kako je s poškodovanim policistom, čeprav se je izgovarjal, da ga na cesti ni opazil."

Ante Božić , oče pobeglega voznika, je za Slobodno Dalmacijo povedal, da naj bi Ivan čez dan kontaktiral svojo sestro in izrazil željo po predaji. Možnost je, da se bo torej predal sam, a v spremstvu odvetnika. O vsem je družina že obvestila policijo in upa na pozitiven razplet.

Njegov sin mora odgovarjati za zločin, ki ga je zagrešil, je prepričan Božić. 29-letni Ivan je rojen z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, do sedaj pa ni nikoli pokazal nobenih znakov nasilja.

Ante je najprej objavil dolg, čustven zapis na Facebooku, v katerem je napisal: "Moj sin bo odgovarjal za to, čeprav nekatere informacije kažejo, da tega ni storil namerno, ampak naj o tem odloči sodstvo in pravosodje. Mladeniču želim hitro okrevanje. Moj Ivan zdaj polni črno kroniko, morda tako mora biti. Moji drugi trije otroci so še danes angelčki brez enega samega madeža v življenju. Danes je Ivan zagrenil življenje vsem, še posebej oškodovancu, njegovim staršem in moji družini."