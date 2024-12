Pozivi k mirni spremembi oblasti v Siriji: 'Prišel je čas za enotnost'

Turški zunanji minister je po strmoglavljenju režima v Siriji dejal, da bi morali mednarodni in regionalni akterji zagotoviti miren prenos oblasti v državi, milijoni sirskih beguncev pa da se lahko vrnejo v domovino. K mirni spremembi oblasti med drugim pozivajo tudi Francija, Nemčija in Velika Britanija, ki hkrati svarijo pred možnostjo krepitve IS.

OGLAS

Po zavzetju Damaska FOTO: AP icon-expand

ZDA bodo ohranile prisotnost v vzhodni Siriji in sprejele ukrepe za preprečitev vrnitve skrajne islamistične Islamske države (IS) ter njen trajen poraz, je dejal namestnik pomočnika ameriškega obrambnega ministra za Bližnji vzhod Daniel Shapiro. "Zavedamo se, da bi lahko kaotične in dinamične okoliščine na terenu v Siriji dale IS prostor za aktivnost in načrtovanje zunanjih operacij, zato smo odločeni sodelovati s partnerji pri nadaljnjem zmanjševanju njihovih zmogljivosti," je dejal Shapiro na varnostni konferenci v Bahrajnu. "Zelo trdo moramo delati ... s sirskim prebivalstvom, ne le Turčija, ampak tudi regionalni akterji, mednarodni akterji, da zagotovimo dobro in mirno prehodno obdobje, z nič več škode za civilno prebivalstvo," pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na forumu v Dohi dejal turški minister Hakan Fidan.

Po zavzetju Damaska FOTO: AP icon-expand

Po njegovih besedah je Ankara v stiku z uporniki v Siriji, da bi preprečila krepitev skupine Islamska država in v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). "V prehodnem obdobju moramo biti pozorni. Komuniciramo s skupinami, da zagotovimo, da teroristične organizacije, zlasti Daesh (IS) in PKK, ne izkoriščajo tega položaja," je dejal. Turčija naj bi tako poskušala zagotoviti, "da nova administracija in nova Sirija ne bosta predstavljali grožnje za njene sosede, nasprotno, nova Sirija bo obravnavala obstoječe probleme, odpravila grožnje" je dejal. "Milijoni Sircev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, se lahko vrnejo na svojo zemljo," je še povedal turški zunanji minister in dodal, da je "nastopil čas za poenotenje in obnovo države".

Tudi kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo upanje, da se bo Sirija "čim prej vrnila k stabilnosti". Ob tem je dodalo, da Peking pozorno spremlja razvoj dogodkov v tej državi. Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je današnje zavzetje Damaska označil za "prelomni trenutek" v skoraj 14 let trajajoči državljanski vojni v Siriji. "Danes s previdnim upanjem pričakujemo odprtje novega poglavja – poglavja miru, sprave, dostojanstva in vključenosti za vse Sirce," je sporočil. Francija pozdravlja padec režima kot olajšanje za sirsko prebivalstvo, obenem pa poziva k mirni spremembi oblasti. "Medtem ko (Asadov) režim nikoli ni nehal ščuvati Sircev drugega proti drugemu in je Sirija zlomljena in razdrobljena, je prišel čas za enotnost," je dejala tiskovna predstavnica francoskega zunanjega ministrstva Christophe Lemoine. Namestnica britanskega premiera Angela Rayner je za televizijo Sky News povedala, da "potrebujemo stabilnost v tej regiji". "Potrebujemo politično rešitev, kjer vlada deluje v interesu sirskega prebivalstva," je dejala. Podobno je sporočilo špansko zunanj ministrstvo, ki se zavzema za miren prenos oblasti in stabilnost v Siriji. "Država zdaj ne sme pasti v roke drugih skrajnežev, ne glede na njihovo obliko," pa je opozorila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Pozvala je k "popolni zaščiti etničnih in verskih manjšin, kot so Kurdi, alaviti in kristjani". Tudi Slovenija spremlja razmere v Siriji Na slovenskem zunanjem ministrstvu spremljajo razmere v Siriji prek veleposlaništev in koordinacije EU. Podatkov, da bi bili tam slovenski državljani, nimajo, za zdaj se jim od tam ni nihče javil ali prosil za pomoč, so danes za STA pojasnili v službi za odnose z javnostjo. Sirija je sicer na lestvici ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) že od aprila označena s črno barvo, ki pomeni najvišjo stopnjo varnostnega tveganja. To pomeni, da MZEZ odsvetuje vsa potovanja v državo, obenem pa državljane, ki se tam morebiti že nahajajo, poziva, naj jo nemudoma zapustijo. "Izogibajte se vsem potovanjem v Sirijo zaradi oboroženih spopadov, terorizma, kriminala, samovoljnega pridržanja, mučenja in prisilnih izginotij. Če ste v Siriji, razmislite o odhodu, če je to varno," je zapisano na spletni strani ministrstva.