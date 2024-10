Pozivi k preiskavi in protestom: 'Priče in žrtve ruske posebne operacije'

Orban je vladajoči stranki Gruzijske sanje v soboto, še pred objavo uradnih izidov, čestital za zmago na parlamentarnih volitvah.

Opozicija, ki ji po 12 letih znova ni uspelo doseči spremembe oblasti, pa je volitve označila za ukradene.

O pomanjkljivostih volitev pa so poročali tudi mednarodni opazovalci, vključno z opazovalci Evropskega parlamenta, ki so sporočili, da so bili priča številnim kršitvam, pa tudi fizičnim napadom na voliščih.

Po uradnih podatkih gruzijske volilne komisije je po skoraj vseh preštetih glasovih vladajoča stranka Gruzijske sanje prejela 54,08 odstotka glasov, kar ji zagotavlja ugodno večino v parlamentu. Razdrobljena opozicija, zbrana za idejo bolj zahodno usmerjene Gruzije, je osvojila 37,6 odstotka glasov.

Zaprti opozicijski voditelj in nekdanji predsednik Gruzije Mihail Sakašvili je prek Facebooka pozval k množičnim protestom.

K hitri, transparentni in neodvisni preiskavi obtožb o volilnih nepravilnostih volilno komisijo Gruzije in druge pristojne organe pozivata tudi Evropska komisija in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. V skupni izjavi poudarjajo, da je nepravilnosti treba razjasniti, kar je nujen korak za ponovno vzpostavitev zaupanja v volilni proces.

Ob tem izpostavljajo, da je zdaj ključen konstruktiven in vključujoč dialog v celotnem političnem spektru. EU v skladu s sklepi Evropskega sveta Gruzijo poziva, naj sprejme celovite demokratične reforme. V tej luči EU opozarja, da je treba razveljaviti vsako zakonodajo, ki ogroža temeljne pravice in svoboščine gruzijskih državljanov ter je v nasprotju z vrednotami in načeli, na katerih temelji EU.