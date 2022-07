Pozivi premierju Draghiju, naj na položaju ostane kljub politični krizi

Župani 110 italijanskih mest, vključno z 10 največjimi metropolitanskimi območji, so v odprtem pismu italijanskemu premierju Mariu Draghiju sporočili, da z "nejevernostjo in zaskrbljenostjo" spremljajo pretrese, ki se dogajajo v državi. Ob tem so pozvali tudi k odgovornosti, poroča Euronews.

"Župani, ki smo vsak dan pozvani k obvladovanju in reševanju težav, ki pestijo naše državljane, Maria Draghija prosimo, naj ostane na položaju in parlamentu pojasni, zakaj mora vlada nadaljevati," so zapisali.