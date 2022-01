Pozivi za odstop Borisa Johnsona

V Veliki Britaniji je v ospredju tako imenovani "žurgate", ki je sprožil plaz pozivov za odstop premierja Borisa Johnsona. Ta je namreč tako v parlamentu kot povsod drugod lagal o zabavah med strogimi karantenami. Gre za najmanj petnajst zabav med tremi karantenami, večina se je odvila v uradni premierski rezidenci. Zabave so sprožile ogorčenje Otočanov, posebej svojcev več kot 153.000 umrlih za covidom. Johnson in njemu lojalni ministri pa naj bi pri reševanju premierskega stolčka celo ustrahovali in izsiljevali poslance.