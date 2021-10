Poživitveni odmerki, obvezne maske in PCR ključni za zajezitev covida-19 v Izraelu

Izrael je junija prizadel četrti val novega koronavirusa, ki ga je spodbudila hitro razširjena različica delta. Vlada se ni odločila za zapiranje države, ampak je upe vložila v tretji poživitveni odmerek s cepivom Pfizer – za ljudi stare od 12 let – v obvezno nošenje mask in v strogo upoštevanje pogoja PCT (dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju) v restavracijah in na drugih javnih prizoriščih, tudi za otroke, poroča Reuters.

Od vrhunca četrtega vala v začetku septembra so se dnevne okužbe tako zmanjšale za več kot 80 odstotkov, hudi poteki bolezni pa so se skoraj prepolovili. "Iz dneva v dan lomimo val delta," je v torek dejal premier Naftali Bennett, ki je vladno politiko po besedah Reutersa pripisal "tesnemu, pametnemu in prilagodljivemu upravljanju, ki omogoča življenje z novim koronavirusu." Izraelska strategija 'Življenje s covidom-19', ki ne mineva brez stroškov ali polemik, je šole in gospodarstvo ohranila odprte.