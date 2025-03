Požrla 24 nogavic, gumice za lase, kup tkanin in oblekico za punčke

24 nogavic, vložek za čevelj, gumice za lase, kup raznih tkanin in oblekica za punčke. Ne, vse to ni bilo v kakšni omari, pač pa v želodcu sedemletne psičke Lune. Ta očitno rada poje prav vse, kar ji pride pod šape. K sreči ima skrbne lastnike, ki so kmalu ugotovili, da z njo nekaj ni v redu in so jo pravočasno odpeljali do veterinarke, ki česa podobnega v svoji praksi še ni videla.